Ekonomikë apo dorë lëshuar, ja marrëdhënia e shenjave të horoskopit me paranë

Dashi; Motoja e shenjës së Dashit është zakonisht një: pak, por saktë. Pra, blerjet e tij janë një lloj investimi për të ardhmen. Rrobat dhe aksesorët e zgjedhura prej kësaj shenje janë të bëra mirë. Dashi nuk shpenzon për gjërat që kanë jetë të shkurtër.

Demi; Shenja e Demit pëlqen të shpenzojë për të bërë dhurata. Megjithëse është i prirur për të kursyer, ai e sheh të nevojshme të jetojë në një shtëpi të pajisur me çdo komoditet, të udhëtojë me makinë të mirë. Demi nuk kursen për ushqim të mirë. Shenjë praktike dhe e përgjegjshme që nuk rrezikon, por as nuk e privon veten dhe familjen e tij nga të gjitha komoditetet e mundshme.

Binjakët; Shenjës së Binjakëve i pëlqen të shpenzojë sidomos për veten. Pak egoist? Ndoshta po, por për shembull atij i duket rituali i dhuratave i padobishëm dhe të bezdisshëm. Një adhuruese e modës, ajo është e lumtur kur mund të përballojë një veshje të modës, një aksesor të rafinuar.

Gaforrja; Shenja e Gaforres e do luksin. Udhëtimet e bukura, hotelet më të mira, restorantet më të mira, duke u veshur me shije dhe përsosmëri. Gjithmonë përpiqet të përmirësojë të ardhurat e tij në mënyrë që t’i ofrojë vetes gjërat që pëlqen.

Luani; Ai udhëton! Udhëtimi është në krye të listës së tij të dëshirave. Ai nuk mendohet dy herë të shpenzojë paratë e tij në një darkë me miqtë, për një koncert, për të ofruar dhurata për njerëzit që i do. Nuk i prek financat e emergjencës.

Virgjëresha; Shenja e Virgjëreshës është e prirur për të kursyer dhe në vend që të shpenzojë paratë për rroba, udhëtime dhe restorante, preferon t’i investojë ato në mënyrë të sigurt dhe për moshë e pensionit. Stili i jetës së tij është shumë i thjeshtë, pa shumë pretendime dhe nuk ndjek modat dhe tekat e momentit.

Peshorja; Shenja e Peshores është një shenjë që ka shumë stil. Për këtë gjithmonë do ta shihni të veshur me kujdes, të blejë gjëra të markës dhe me shije. Por do ta shihni se ofron, në rast nevoje, edhe gjithçka që ka në xhep, edhe me koston që të mbetet praktikisht pa asgjë.

Akrepi; Akrepi është një shenjë që absolutisht i nënshtrohet instiktit. Shpenzon sipas instinkteve të momentit. Pëlqen të blejë për vete gjithçka që është ekstravagante ose shumë e veçantë. Ai pëlqen të befasojë të dashurit e tij me dhurata me shije dhe cilësi.

Shigjetari; Shenja e Shigjetarit është shumë e vëmendshme ndaj financave dhe për këtë arsye shpenzimet janë rezultat i arsyetimit të shëndoshë. Ai nuk është koprrac, por sigurisht që preferon t’i përdorë paratë e tij në blerje të dobishme.

Bricjapi; Shenja e Bricjapit nuk mund të durojë ta gjejë veten në vështirësi ekonomike dhe për këtë arsye ata synojnë shumë të kursejnë, të bëjnë investime të sigurta dhe shpenzime vërtet të dobishme. Do të ishte gabim ta quash koprac, por ai sigurisht nuk hyn në kategorinë e dorëlëshuarve!

Ujori; Financat i kontrollon dhe monitoron mirë. Ai është shumë i suksesshëm në kujdesin për situatën e tij ekonomike, sepse është veçanërisht i përshtatshëm për llogaritjet dhe shifrat.

Peshqit; Peshqve u pëlqen të shpenzojnë paratë e tyre për gjithçka që mund ta bëjë jetën e tyre më të bukur. Pavarësisht se ka një stil të prirur drejt thjeshtësisë, pëlqen të blejë objekte dhe dekorime për shtëpinë dhe dhurata të vogla dhe elegante për miqtë.

Ai nuk përçmon të shpenzojë për t’u ofruar të dashurve të tij mbrëmje të qeta dhe darka të shijshme. Sidoqoftë, ai vështirë se shpenzon më shumë sesa lejojnë financat e tij./iconstyle