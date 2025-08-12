LEXO PA REKLAMA!

Paralizohet Patra! Ndërpritet qarkullimi për shkak të zjarrit të fuqishëm, evakuim për 7500 banorë

Lajmifundit / 12 Gusht 2025, 20:41
Aktualitet
Zjarri i madh që vazhdon të shpërthejë në Akainë Perëndimore ka “prerë” përgjysmë rrjetin rrugor të Peloponezit Perëndimor në Greqi.

Policia Greke ndaloi trafikun në pikat e kryesore rrugor, për shkak të zjarrit që po përhapet në zonë.

Trafiku është bllokuar në rrugën e re kombëtare Patras-Pyrgos, rrugën e vjetër kombëtare Patras-Pyrgos, rrugë të tjera, nga kryqëzimi i Kato Akaisë deri në Ovrya-Patra, nga kryqëzimi i zonës industriale dhe në rrugën kombëtare Patra-Tripoli.

Ndërkohë është lëshuar urdhër evakuimi për 7,500 banorë, duke u kërkuar banorëve të lëviznin drejt Pirgos në Ilia./tch

