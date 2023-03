Paraliza e platformave online, eksperti i Microsoft: Do mbrojmë Shqipërinë nga sulmet!

Përfaqësuesi i skuadrës speciale të Microsoft për sigurinë kibernetike, Kevin Chin, foli pasditen e sptme për sulmin kibernetik ndaj platformave online.

Në një deklaratë për shtyp me zv.kryeministren Belinda Balluku dhe drejtoreshën e AKSHI-t, Linda Karcanaj, Chin lexoi fjalën e Kelli Bizel, zv.presidentes të koorporatës së tyre për sigurinë në Microsoft.

“Microsoft është e përkushtuar për të ndihmuar klientët tanë për të arritur më tepër duke qenë të sigurt.

Gjatë kësaj ngjarje ne mobilizuam shpejt njësinë tonë të reagimit që të ndihmojë qeverinë shqiptare të rikuperohet nga ky sulm kibernetik.

Microsoft do të vijojë partneritetin me Republikën e Shqipërisë me menaxhimin e sigurisë kibernetike duke rritur nivelin mbrojtës nga sulmet keqdashëse”, tha Chin