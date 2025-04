Paralajmëron shefi i Qarkullimit: Mjetet e parkuara do hiqen me karrotrec të dielën (Arsyeja)

Maratona e Tiranës pritet të jetë një event i madh për kryeqytetin, ndërsa këtë vit vjen në edicionin e tij të 6-të në 23 Tetor.

Megjithatë, një garë kaq masive do të thotë që "jeta" e kryqytetit gjatë orëve që do të zhvillohet maratona do të ndalojë, të paktën në zonat ku do të vrapojnë pjesëmarrësit, teksa disa ditë më parë janë bërë me dije edhe rrugët që do të bllokohen.

Ndërkohë sot, Gentjan Vocaj, Shef i Qarkullimit në policinë bashkiake i ka bërë thirrje të gjithë qytetarëve që ditën e dielë t’i kenë larguar automjetet e parkuara në itinerarin e Maratonës, në të kundërtën, do largohen me karrotrec.

“Rrugët kryesore janë Bulevardi Gjergj Fishta i cili ka mjete të parkuara, Bulevardi Bajram Curri, kjo është pjesa nga ura e Tajvanit deri tek ura e Gjykatës së Shkallës së Parë.

Kemi rrugën Ibraim Rugova e cila, vazhdon deri tek Ish-Garda, kemi rrugën Lek Dukagjini, rrugën Papa Gjompali dhe Xhorxh Bush. Këto janë rrugë që kanë mjete të parkuara qoftë në zonat ku lejohet parkimi, qoftë në zonat ku janë parkimet të rezervuara.

I bëjmë thirrje të gjithë qytetarëve që kanë mjet të parkuar në këto zona t’i lëvizin para datës 23 sepse në 22 pasdite do të fillojë lëvizja e tyre me karrotrec nga efektivët e policisë bashkiake”,- është shprehur Vocaj, teksa ka edhe një apel për të gjithë qyetarët e Tiranës sa i takon ditën së dielë:

"Për ditën e Maratonës kem prapë një apel, kësaj radhe për këmbësorët. Nga eksperienca që kemi pasur vitet e kaluara ka qenë me këmbësorët. Këmbësorët duhet të mirëkuptojnë.

Nuk mund të presin itinerarin e Maratonës përveçse në pikat e caktuar për këtë qëllim ku do ketë punonjës të policisë bashkiake, zakonisht janë vijat e bardha por dhe aty duhet të tregojnë pak durim pasi nuk mund ta ndërpresin Maratonën ndërkohë që ka vrapues.

Duke u nisur nga eksperienca e vitit të kaluar po them këtë, ju lutemi shumë të keni durim sepse nuk mund të vonohen më shumë se 5-10minuta maksimumi. Maratona është një ngjarje e bukur sportive dhe argëtuese e Tiranës dhe mund ta shfrytëzojnë.

I bëjmë apel qytetarëve, mundësisht atë ditë mjetin ta lënë në shtëpi. Në rast se duhet të dalin patjetër, duhet të gjejnë rrugë alternative të cilat nuk ndërpresin itinerarin e Maratonës Për rastet e emergjencës do shikohen rast pas rasti, ne kemi marrë disa masa, zona e maternitetit do ketë një kanal, një rrugë të veçantë, tek materniteti Zogu i Parë pasi ka qenë një problematikë që u ndesh vjet, do shikohen rast pas rasti.

Por po flas në përgjithësi, qytetarët atë ditë të lënë mjetin në shtëpi dhe të shfrytëzojnë aktivitetin.

Bllokimi i trafikut do të fillojë në orën 8 të mëngjesit deri në orën 16:00. Pas orës 16:00 Tirana do vazhdojë jetën normale si zakonisht."