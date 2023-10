Paralajmëron Netanyahu/ “Ajo që do të përjetojë Hamasi do të jetë e tmerrshme, ky është vetëm fillimi”

Kryeministri izraelit, Benjamin Netanyahu ka deklaruar dhe është zotuar se do të ndryshojë Lindjen e Mesme në luftën kundër Hamas.

"Ajo që do të përjetojë Hamasi do të jetë e vështirë dhe e tmerrshme. Ne do të ndryshojmë Lindjen e Mesme," u tha Netanyahu zyrtarëve që vizituan Jerusalemin nga jugu i vendit, ku militantët e Hamasit kryen një sulm të befasishëm të shtunën në mëngjes.

"Ky është vetëm fillimi. Ne jemi të gjithë me ju dhe do t'i mposhtim me forcë të madhe."

Militantët e Hamasit sulmuan qytetet dhe komunitetet në jug të Izraelit në mëngjesin e së shtunës duke e goditur me breshëri raketash.

Izraeli është kundërpërgjigjur duke kryer sulme ajrore intensive në Rripin e Gazës, i cili kontrollohet nga grupi islamik.