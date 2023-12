Paralajmëron AMP: Policët që kanë përdorur aplikacionin “SKY” rrezikojnë përjashtimin

Zbërthimi i aplikacionit “SKY” ka bërë të mundur zbardhjen e disa ngjarjeve kriminale dhe ka hedhur dritë mbi përfshirjen e policisë dhe autoriteteve të ndryshme në botën e krimit.

Disa zyrtarë janë arrestuar, teksa vijojnë të dalin detaje të reja nga bisedat që janë zhvilluar nëpërmjet këtij aplikacioni.

Së fundi, Agjencia e Mbikëqyrjes Policore ka bërë me dije se policët që kanë përdorur aplikacioni rrezikojnë përjashtimin nga radhët e Policisë. Sakaq i bën thirrje që kushdo polic që ka përdorur aplikacionin, ta deklarojë.

Kjo u paralajmëruar edhe nga ministri i Brendshem, Taulant Balla pak dite me pare, i cili referuar operacionit të fundit të SPAK, ku u arrestuan disa persona, mes tyre edhe zyrtarë dhe ish zyrtarë policie, tha se çdo punonjës policie tashmë do të duhet të plotësojë një formular, ku të deklarojë nëse ka pasur apo jo telefon me SKY ECC.

“Me marrjen e detyrës nga drejtuesi i ri i AMP një prej formularëve të pastërtisë që duhet të plotësojnë të gjithë punonjësit e policisë ku deklarojnë nëse kanë pasur akses ose kanë zotëruar një telefon të tillë. Ky është një telefon i dedikuar, nuk është aplikacion. Unë nuk e gjej dot arsyen se pse një punonjës policie duhet të ketë një telefon të tillë”, tha Balla ne emisionin “Opinion”.