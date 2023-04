Paralajmërimi për shkarkim, denoncimi i opozitës: Shteti po kërcënon mësuesit e angazhuar në politikë

Koalicioni "Bashkë Fitojmë" denoncon vendimin e Ministrisë së Financave për të pezulluar nga puna mësuesit që janë futur në listat për këshillat bashkiak.

Sipas tyre, drejtuesja e Departamentit të Arsimit, Shkencës dhe Inovacionit, Lili Sula mnenet 45 dhe 69 të Kushtetutës përcaktojnë liritë dhe të drejtat politike duke përjashtuar nga e drejta e zgjedhjes disa kategori, por në asnjë rast mësuesit.

"Denoncojmë me forcë presionin dhe shantazhin institucional që po ushtrohet ndaj mësuesve, si një akt flagrant e në të shkelje të të drejtave të individit e njëherësh si kërcënim i drejtpërdrejtë për mësuesit për të hequr dorë nga angazhimi qytetar dhe intelektual në dobi të komunitetit si kandidatë për këshilla bashkiakë. Presioni që i është përcjellë titullarëve të institucioneve me shkrim dhe verbalisht për të pezulluar nga puna mësuesit është plotësisht i jashtëligjshëm, madje bie ndesh me çdo nen të Kushtetutës e Kodit Zgjedhor që citojnë shantazhistët shtetarë si dhe me të gjitha aktet nënligjore", deklaroi ndër të tjera ajo.