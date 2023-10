Paralajmërimi i Drejtorisë Detare: Kujdes, erë e fortë dhe dallgë deri në 3 metra deri të dielën

Drejtoria e Përgjithshme Detare njofton se në bazë të parashikimit për situatën hidrometerologjike moti do të përkeqësohet dhe për nesër 19 tetor deri të dielën 22 tetor. Era do të jetë me drejtim Jug-Jug-Lindje dhe do të jetë e fortë ndërsa dallgët do të variojnë nga 2.50-3.50 metra. Ndaj Drejtoria e Përgjithshme Detare fton të gjitha subjektet të marrin masa për të parandaluar çdo rrezik për shkak të kushteve të përkeqësuara të motit.

Njoftim për përkeqësim të motit !

Në bazë të parashikimit për situatën hidrometeorologjike të përkeqësuar përgjatë bregdetit Shqiptar gjatë datave 19-22 tetor 2023 duke filluar nga ora 10:00 datë 19 tetor 2023 do kemi përkeqësim të motit ku era do të jetë me drejtimin Jug-Jug-Lindje në forcën deri në forcën 7-8bft me shpejtësi ere deri 30-35m/s dhe lartësi dallge nga 2.50 deri 3.50 metra.

Me qëllim parandalimin e çdo situate të papritur për shkak të kushteve atmosferike, kërkojmë bashkëpunimin e të gjithë subjekteve që ushtrojnë veprimtari në fushën e detarisë, për të marrë të gjitha masat e nevojshme për sigurimin e mjeteve në port dhe rritje e gadishmerisë së ekuipazhit në mjetet lundruese.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Përmirësimi i situatës hidrometeorologjike të perkeqesuar do të jetë mbas orës 06:00 të datës 22 tetor 2023.