LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Panik në Dëshiran të Belshit, shpërthen një bombol gazi në banesën e një 85-vjeçari

Lajmifundit / 28 Gusht 2025, 12:07
Aktualitet
Panik në Dëshiran të Belshit, shpërthen një bombol gazi

Një bombol gazi ka shpërthyer në banesën e një 85-vjeçari në fshatin Dëshiran, Belsh. Për pasojë është lënduar i moshuari është transportuar me urgjencë në spital, për të marrë mjekim.

“Mëngjesin e sotëm, në fshatin Dëshiran, Belsh, dyshohet se për shkak të rrjedhjes së gazit nga bombola e gatimit, ka rënë zjarr në banesën e shtetasit H. C., 85 vjeç.

Si pasojë është dëmtuar 85-vjeçari, i cili është transportuar në spital dhe po merr mjekim. Grupi hetimor po punon për zbardhjen e plotë të rrethanave dhe dokumentimin ligjor të rastit”, thuhet në njoftimin e policisë.

 

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion