Panik në Dëshiran të Belshit, shpërthen një bombol gazi në banesën e një 85-vjeçari
Lajmifundit / 28 Gusht 2025, 12:07
Aktualitet
Një bombol gazi ka shpërthyer në banesën e një 85-vjeçari në fshatin Dëshiran, Belsh. Për pasojë është lënduar i moshuari është transportuar me urgjencë në spital, për të marrë mjekim.
“Mëngjesin e sotëm, në fshatin Dëshiran, Belsh, dyshohet se për shkak të rrjedhjes së gazit nga bombola e gatimit, ka rënë zjarr në banesën e shtetasit H. C., 85 vjeç.
Si pasojë është dëmtuar 85-vjeçari, i cili është transportuar në spital dhe po merr mjekim. Grupi hetimor po punon për zbardhjen e plotë të rrethanave dhe dokumentimin ligjor të rastit”, thuhet në njoftimin e policisë.