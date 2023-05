Pak ditë para zgjedhjeve, i digjet limuzina kandidatit të PS për Hasin, dyshohet e qëllimshme!

Kandidatit të Partisë Socialiste për bashkinë e Hasit, Beqir Mulaj, i është djegur limuzina brenda garazhit. Paraprakisht dyshohet se zjarrëvënia ka qenë e qëllimshme.

KUKËS- Kandidatit të Partisë Socialiste për bashkinë e Hasit, Beqir Mulaj, i është djegur limuzina brenda garazhit. Paraprakisht dyshohet se zjarrëvënia ka qenë e qëllimshme.

Ky incident vjen vetëm pak ditë para mbajtjes së zgjedhjeve më 14 maj. Ngjarja ka ndodhur pak pas mesnate aksin rrugor “Krume-Golaj”, ndërsa makina ka qenë brenda garazhit. Report Tv sjell pamjet nga mjeti i djegur, i cili shihet se si është shkrumbuar totalisht.

Pas ngjarjes ka pasur një reagim nga Mulaj. Në një deklaratë për mediat ai tha se nuk ka konflikte dhe se fushatën elektorale e ka bërë me qetësoi. Kandidati socialist u shpreh se nuk do të drejtojë gishtin tek askush për këtë ngjarje, por të presë ekspertizën e policisë. Ai tha se nuk beson se djegia e makinës ka të bëjë me fushatën elektorale.

"Ky zjarr përkon me fushatën elektorale. Unë në cilësinë e kandidatit për kryetar bashkie s’kam koment se s’dua ta besoj, ta dyshoj apo keqpërdor, por të jem shumë i sinqertë se policia ka ardhur. Është bërë praktika e duhur dhe do pres me qetësi ekespertizën. Uroj që të mos ketë dorë njeriu. Dua të jem shumë korrekt, s’dua ta përdor dhe as mendja s’më shkon atje. Gjithsesi i besoj organeve kompetente. Nuk kam asnjë konflikt.

Edhe fushatën jam munduar ta bëj në mënyrë të qetë, qytetare, larg ngatërresave e zhurmës", tha ai për mediat.

Ende nuk dihen arsyet se përse mund t’i jetë vënë flaka automjetit limuzine të kandidatit socialist për Hasin, ndërsa grupi hetimor po punon për sqarimin e ngjarjes. Grupi hetimor po vëzhgon kamerat e sigurisë për të bërë të zbardhur dinamikën e ngjarjes, si edhe për të identifikuar autorin/ët.

Beqir Mulaj është kandidati i Partisë Socialiste për Bashkinë e Hasit. Ai u fut në garë, pasi socialistët nuk rikandiduan kryebashkiakun aktual Liman Morina. Ndërkohë, kundërshtari i tij në këtë garë është Miftar Dauti, nga koalicioni Berisha-Meta.