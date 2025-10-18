Behgjet Pacolli reagon pas vendimit të gjykatës: Aeroporti i Vlorës përfundon brenda afatit kontraktual
Aksioneri kryesor në Aeroportin Ndërkombëtar të Vlorës Behgjet Pacolli ka reaguar përmes një statusi në rrjetet sociale, duke u shprehur se aeroporti po vjen dhe do të përfundojë brenda afatit kontraktual. Pacolli shprehet se falë kontributit të kryeministrit Rama, vepra po shndërrohet në një “boutique aeroport”, që do të kthehet në një “krenari kombëtare”.
“Aeroporti i Vlorës po vjen! Aeroporti i Vlorës (investimi me i madh privat ne infrastrukture publike) po përfundon brenda afatit kontraktual dhe po merr formën e një prej aeroporteve më modernë, më funksionalë dhe më të bukur në gjithë rajonin. Falë edhe vizionit dhe kontributit personal të Kryeministrit Rama, veçanërisht në drejtim të zgjidhjeve estetike dhe dizajnit të brendshëm, kjo vepër po shndërrohet në një “boutique aeroport” – unik në llojin e vet dhe krenari kombëtare”.
Reagimi i Pacollit vjen një ditë pasi Gjykata e Shkallës së Parë Tiranë pranoi padinë e Valon Ademit, aksionerit në minorancë në Aeroportin e Vlorës, duke vendosur pezullimin e çdo vendimi të planifikuar në Asamblenë e Përgjithshme të Ortakëve, e cila ishte caktuar të mbahej më 20 tetor 2025.
Përfaqësuesi i kompanisë 2A Group, aksionere në minorancë në koncesionin e aeroportit të Vlorës, e akuzon Pacollin për mashtrim.