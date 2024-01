Pacientja 28-vjece vdiq pas operacionit në Spitalin Amerikan, policia e Tiranës nis hetimet

Nje paciente e re ne moshe, ka humbur jeten ne Spitalin Amerikan 2 ne Tirane pas nje nderhyrje kirurgjikale. Mesohet se 28-vjecarja ka qene me semundje te pasherueshme ndersa Spitali Amerikan e ka futur ne operacion.

Policia e Tiranes konfirmoi se ka marre denoncim per ngjarjen dhe ka nisur hetimet.

"Ditën e djeshme, më datë 30.01.2024, është marrë njoftim se në një spital privat, pas një operacioni, ka ndërruar jetë shtetasja I. H., 28 vjeçe, banuese në Tiranë.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Pas marrjes së njoftimit, në drejtimin e Prokurorisë, është ngritur grupi hetimor dhe janë kryer veprimet e para procedurale si autopsia, marrja në pyetje e familjarëve, marrja në pyetje e mjekëve dhe anestezistit që kanë marrë pjesë në operacion.

Materialet do ti kalojnë Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë, për veprime të mëtejshme procedurale", thuhet ne deklarate.

Nderkohe, per ngjarjen, reagoi edhe vete spitali qe pranon vdekjen e pacientes, por perpiqet ta justifikoje ate si nje rast te rende me mortalitet te larte.

Deklaratë

Nisur nga vëmendja dhe interesi publik, Spitali Amerikan, me pikëllim dhe dhimbje të thellë, ndien detyrim moral dhe profesional të japë informacion të saktë ndaj rastit të pacientes I.H për ndarjen e saj papritur nga jeta, më datë 30 Janar.

Pacientja I. H. në datë 29 Janar ka kryer ndërhyrje kirurgjikale pranë Spitalit Amerikan, ndërhyrje rutinë e kryer me çdo detaj sipas protokollit mjekësor dhe profesional. Operacioni është kryer konform çdo standarti mjekësor, pasi janë kryer të gjitha kontrollet, konsentet dhe analizat pre operatore të nevojshme.

Operacioni ka përfunduar me sukses dhe pa asnjë problem.

Në datën 30 Janar pacientja pësoi një përkeqësim të menjëhershëm nga një komplikacion post operator mjaft i rëndë dhe me shkallë të lartë mortaliteti, i cili është pjesë e riskut të çdo ndërhyrjeje kirurgjikale.

Pavarësisht përpjekjeve maksimale nga mjekët dhe stafi më i specializuar i Spitalit për gjatë disa orësh për ta risjellë pacienten në gjendje normale, fatkeqësisht pacientja humbi jetën.

Spitali Amerikan, si në çdo rast, është në dispozicion për të bashkëpunuar me institucionet ligjzbatuese për sqarimin e kësaj ngjarje të dhimbshme për të gjithë, duke kërkuar shmangien e çdo deformimi apo dhe keqinformimi të publikut nga persona që nuk kanë informacion mbi situatën reale.

Cfare ka ndodhur?

Vëllai i tij, Arenc Hasalla thotë per JOQ:

"Sëmundja e tillë nuk e lejon me bo asnjë lloj veprimi, as me heq dhëmballë, as antibiotikë asgjë".

Ditën që e reja i është nënshtruar ndërhyrjes kirurgjikale, me të ka qenë shoqja e saj e cila thotë se janë shpenzuar 4000 euro për këtë operacion.

"Janë paguar mbi 4000 euro për operacionin, përpos analizave".

Irida i është nënshtruar operacionit të hënën, më 29 janar në në orën 14:30 minuta. Vëllai i saj thotë se ajo ka qenë mirë pas operacionit, por kur ajo ka kërkuar të shkojë në tualet, infermieret nuk e kanë shoqëruar dhe ajo ka pësuar trombozë sapo është ngritur në këmbë.

“Në orën 10:00 ka dashur të shkojë në tualet. Një nga infermierët i thotë shko vetë. Në momentin që është ngritur është rrëzuar, i ka rënë trombozë. Pastaj u fut në sallën e operacionit, ishte pa ndjenja 6 orë”.

Por si po tenton Klodian Allajbeu të mbulojë kasaphanën e fundit të ndodhur në spitalin e tij pas denoncimeve të pafundme e rasteve skandaloze të bëra publike në JOQ e të tjera media nga qytetarë të shumtë për trajtimet në këtë spital?!

Në skedën e vdekjes thuhet se 28-vjeçarja ka humbur jetën për shkaqe të panjohura, por do jetë autopsia ajo që zbulojë shkakun e vërtetë të vdekjes.

Nga ana tjetër, policia ka nisur hetimet për ngjarjen e rëndë si dhe marrjen në pyetje të familjarëve, mjekëve si dhe anestezistit që kanë marrë pjesë në operacion, por asnjë person nga ky spital nuk është ndaluar megjithëse rastet e vdekjeve nga pangopshmëria për para janë të përsëritura.