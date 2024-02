Pa patentë dhe me armë në makinë, e pëson keq në Maltë i riu shqiptar

Një i shqiptar i moshës 35 vjeç, i identifikuar si Jani Çela, është arrestuar nga policia në Maltë nën akuzën e armëmbajtjes pa leje.

Ai u arrestua pasi policia zbuloi një armë zjarri të mbushur dhe pa leje në makinën e tij, kur u ndalua për drejtim të rrezikshëm të makinës, në ?amrun mbrëmjen e së mërkurës.

Shtetasi shqiptar 35-vjeçar Jani Cela, i cili nuk ka vendbanim zyrtar në Maltë, doli para magjistratit Joseph Gatt me akuzën e mbajtjes pa leje të armës së zjarrit dhe municionit, mashtrimit, drejtimit të automjetit pa patentë dhe siguracion. Ai u akuzua gjithashtu për drejtim të rrezikshëm dhe të pakujdesshëm.

Inspektori Lydon Zammit, duke proceduar së bashku me inspektoren Sarah Kathleen Zerafa, i tha gjykatës se më 7 shkurt, policia kishte qenë në patrullë në Hamrun kur vuri re një automjet që kryente një kthesë në kundravajtje me ligjin. Policia ndaloi makinën dhe gjeti Celën në timon të shoqëruar nga një tjetër shtetas shqiptar.

Në përpjekje për t’iu shmangur policisë, oficerët kontrolluan shqiptarët, duke gjetur një pistoletë, të mbushur me pesë fishekë, në një qese që ai mbante. Nga hetimet e mëtejshme rezultoi se edhe Cela e kishte marrë me qira automjetin me një emër të supozuar.

I pyetur se ku jetonte, Çela tha në gjykatë se dikur jetonte në Marsaskala, por tani jetonte me miqtë e tij, pa specifikuar se ku. Ai tha se aktualisht punonte në një lokal por më parë kishte punuar në ndërtim.