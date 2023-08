“Oppenheimer”/ Filmi me fitimin më të madh të Luftës së Dytë Botërore në histori

“Oppenheimer” u shfaq premierë tre javë më parë dhe që atëherë ka fituar 552.9 milionë dollarë në mbarë botën, duke e bërë atë filmin me fitimet më të larta të Luftës së Dytë Botërore të të gjitha kohërave.

Universal Pictures tha se ishte filmi me fitimet më të larta të vitit në Shtetet e Bashkuara me një vlerësim “R”, që do të thotë se është i kufizuar për ata nën 17 vjeç pa prind ose kujdestar.

CNN raporton se “Oppenheimer” është një nga vetëm katër filmat biografikë që ka fituar më shumë se gjysmë miliardë dollarë në nivel global, së bashku me “Bohemian Rhapsody”, “The Passion of the Christ” dhe “The Sniper”.

“Oppenheimer është bërë një nga filmat veror më të vlerësuar dhe më të suksesshëm të lëshuar ndonjëherë nga një studio e madhe. Filmi tregon fuqinë e krijimit të madh filmash,” tha kritiku i medias Paul Dergarabedian për CNN.

Filmi me regji të Christopher Nolan bazohet në librin fitues të çmimit Pulitzer “Prometheu Amerikan: Triumfi dhe Tragjedia e J. Robert Oppenheimer” i vitit 2005, shkruar nga Kai Berd dhe Martin Šervin.

Libri, ashtu si filmi, përshkruan në detaje jetën e këtij shkencëtari, projektin Manhattan dhe, natyrisht, shpërthimin që ndryshoi rrjedhën e historisë.