Opozita refuzoi komisionet parlamentare online, konferenca e kryetarëve miraton zhvillimin e mbledhjeve fizikisht

Konfereca e kryetarëve ka miratuar zhvillimin e komisioneve për prezencë fizike të deputetëve, pas refuzimit që bëri opozita për zhvillimin e mbledhjeve online.

Palët parimisht ranë dakord për prani fizike dhe tashme anëtarët e komisioneve duhet të paraqesin certifikatën e vaksinimit ose testin PCR negativ i kryer jo më vonë se 48 orë përpara mbledhjes.

Ndërkohë në orën 13.00 Partia Demokratike do të mbledhë grupin parlamentar në selinë blu, ku do të diskutohet për seancën plenare.

Projekt-vendimi:

I. Zhvillimin e mbledhjeve te komisioneve te perhershme te Kuvendit duke respektuar distancimin fizik te deputeteve dhe masat e tjera mbrojtese per parandalimin e perhapjes se infeksionit te shkaktuar nga COVID-19. Per te marre pjese ne mbledhjet e komisioneve deputeti dorezon prane sekretarise se komisionit certifikaten e vaksinimit ose testin PCR negativ te kryer jo me vone se 48 ore perpara fillimit te mbledhjes.

II. Me dakortesine e kryesise se komisionit parlamentar mbledhjet mund te zhvillohet edhe ne distance nepermjet mjeteve te komunikimit elektronik, me terminal te pavarur deri ne perfundimin e gjendjes se epidemise se shkaktuar nga COVID-19.

III. Ngarkohet Sekretari i Pergjithshem per mbeshtetjen me burime njerezore dhe logjistike te nevojshme per te siguruar zhvillimin e mbledhjeve te komisioneve parlamentare dhe marrjen e masave mbrojtese te nevojshme per parandalimin e perhapjes se infeksionit te shkaktuar nga COVID-19.

IV. Ky vendim hyn ne fuqi menjehere.