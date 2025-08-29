Operacioni ‘The Wanted’/ Arrestohet në Greqi 35-vjeçari i kërkuar për tentativë vrasjeje në Berat
Policia e Shtetit, në bashkëpunim me partnerët ndërkombëtarë, ka finalizuar një tjetër fazë të operacionit “The Wanted”. Në Greqi u arrestua 35-vjeçari F. Sh., i shpallur në kërkim ndërkombëtar nga Interpol Tirana.
Ai akuzohet për “Vrasje me dashje” të mbetur në tentativë dhe “Mbajtje pa leje të armëve dhe municionit”. Ngjarja ka ndodhur në maj 2021, në Poshnje të Beratit, ku dyshohet se ai ka qëlluar me armë ndaj një shtetasi, i cili mbeti i plagosur.
Interpol Tirana po bashkëpunon me autoritetet greke për procedurat e ekstradimit. Policia e Shtetit konfirmon se operacionet për kapjen e personave të kërkuar do të vijojnë intensivisht.
NJOFTIMI I POLICISË:
Vijon bashkëpunimi intensiv me partnerët, për lokalizimin, kapjen dhe arrestimin me qëllim ekstradimin, të shtetasve të shpallur në kërkim ndërkombëtar.
Si rezultat i këtij bashkëpunimi, është finalizuar një tjetër fazë e operacionit ndërkombëtar “The Wanted”.
Falë informacionit të siguruar nga Departamenti i Policisë Kriminale në Policinë e Shtetit dhe shkëmbimit me Policinë greke, nëpërmjet Interpol Tiranës, u bë i mundur arrestimi në Greqi, me qëllim ekstradimin në Shqipëri, i shtetasit shqiptar F. Sh., 35 vjeç, lindur në Berat.
Ky shtetas ishte shpallur në kërkim ndërkombëtar nga Interpol Tirana, pasi Gjykata e Rrethit Gjyqësor Berat, në vitin 2021, i ka caktuar masën e sigurisë “Arrest në burg”, për veprat penale “Vrasja me dashje”, mbetur në tentativë dhe “Mbajtja pa leje dhe prodhimi i armëve, armëve shpërthyese dhe municionit”.
Në muajin maj 2021, në Poshnje, Berat, shtetasi F. Sh. dyshohet se ka qëlluar me armë zjarri ndaj shtetasit I. I., i cili si pasojë është plagosur.
Interpol Tirana vijon bashkëpunimin me Interpol Athinën, për finalizimin e procedurave të ekstradimit të shtetasit F. Sh., në Shqipëri.
Policia e Shtetit, në bashkëpunim me partnerët ndërkombëtarë, vijon intensivisht punën për lokalizimin dhe kapjen e shtetasve të shpallur në kërkim ndërkombëtar.