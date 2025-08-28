Operacioni me dy të arrestuar në Durrës, policia: U kapën me pistoletë gati për qitje! Mustafa, anëtar i grupit të Rrumit të Shijakut! Në 2023 i shpëtoi një atentati
Policia e Durrësit ka dhënë detaje lidhur me operacionin e zhvilluar një ditë më parë me dy të arrestuar Arbi Haxhiudhe Aldi Mustafa. Drejtori i policisë, Vilson Bala tha në një deklaratë për mediat se dy të arrestuarve iu gjet një armë zjarri tip pistoletë, me fishek në fole gati për qitje.
39-vjeçari Aldi Mustafa ishte në kërkim për ngjarjen e 13 gushtit në lagjen nr. 13 të qytetit bregdetar, ku në banesën e Ilir Gjeçajt ishte vendosur një sasi lënde plasëse. Mustafa është pjesë e grupit të Aleksandër Lahos, i njohur ndryshe edhe si 'Rrumi i Shijakut' dhe i dënuar më parë për kanosje e drogë.
Në fund të shtatorit të vitit të kaluar, Mustafa u arrestua në Durrës pasi u kap me armë zjarri në automjet. Dyshohet se në atë kohë ai po përgatitej për të kryer një vrasje. Në pranga ra edhe miku i tij, Klevis Kurdiu.
Më 3 prill të vitit 2023, Mustafa i shpëtoi një atentati, ku një sasi tritoli ishte vendosur në gomën e pasme të automjetit tip "Golf 6" me të cilin ai udhëtonte. Mustafa është dënuar më parë për veprat penale “Kanosja” dhe “Prodhimi dhe shitja e narkotikëve”, dhe ka vuajtur një dënim prej 10 vitesh burg në Gjermani.
“Po në kuadër të zbatimit të detyrave të lëna nga Drejtori i Përgjithshëm për parandalimin dhe goditjen e armëmbajtjes pa leje dhe kapjen e personave me rrezikshmëri të lartë shoqërore, në vijim të punës së pandërprerë dhe goditjeve të njëpasnjëshme për këtë qëllim, mbrëmjen e djeshme strukturat e Drejtorisë Vendore të Policisë Durrës dhe ato të Komisariatit të Policisë Durrës zhvilluan dhe finalizuan me sukses një tjetër operacion policor me rrezikshmëri të lartë, të koduar “The next Gun".
Gjatë operacionit u kapën dhe u vunë në pranga 2 shtetas, njëri me rrezikshmëri të lartë, konkretisht shtetasit A. M., 39 vjeç, dhe A. M., 23 vjeç, të dy banues në Durrës, të cilëve në momentin e arrestimit iu është gjetur një armë zjarri pistoletë, me fishek në fole gati për qitje.
39-vjeçari A. M., person me rrezikshmëri të lartë shoqërore, me precedentë të theksuar kriminal në fushën e krimeve kundër personit dhe armëmbajtjes pa leje. Ky shtetas ishte i shpallur në kërkim policor, i dyshuar si autor i ngjarjes së ndodhur më datë 13.08.2025, në lagjen nr. 14, Durrës, ku është vënë lëndë eksplozive banesës së shtetasit I. Gj.", tha drejtori i policisë Vilson Bala.