Operacioni i SPAK me 17 tonë drogë të sekuestruar/ Ja kush janë EMRAT e grupit kriminal
Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar ka goditur sërish organizatën kriminal të Franc Çopjas në Elbasan, në lidhje me trafikun ndërkombëtar të kokainës nga vendet e Amerikës Latine drejt Europës.
Ky grup kriminal, sipas njoftimit zyrtar të SPAK, është me bazë në Elbasan dhe ka trafikuar në Evropë 28 ton kokainë në 2 episode të ndryshme, nga të cilat 17 ton u sekuestruan.
Gjykata e Posaçme, me kërkesë të SPAK, lëshoi 16 urdhër-arreste në total pas operacionit në qytetet Elbasan, Lushnje, Durrës, Tiranë. Nga 16 masa sigurie, 14 masa janë “arrest në burg” dhe 2 “detyrim paraqitje”.
Anëtarët e grupit kriminal:
Riza Çela
Ardian Çela
Albin Çela
Elvis Çela (Vëllezër)
Fadil alias Jul Balla pronari Ajman Resort
Franc Çopja i arrestuar ne Belgjikë
Petrit Sulejmani alias Lakatos
Mariglen Kamami
Denis Daja
Kujtim Gjyla
Renato Musaka
Vilson Pepa
Dition Pepa detyrim paraqitje
Miklovan Mullai
Gert Çerma