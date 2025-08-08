LEXO PA REKLAMA!

Operacioni i SPAK me 17 tonë drogë të sekuestruar/ Ja kush janë EMRAT e grupit kriminal

Lajmifundit / 8 Gusht 2025, 17:57
Aktualitet

Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar ka goditur sërish organizatën kriminal të Franc Çopjas në Elbasan, në lidhje me trafikun ndërkombëtar të kokainës nga vendet e Amerikës Latine drejt Europës.

Ky grup kriminal, sipas njoftimit zyrtar të SPAK, është me bazë në Elbasan dhe ka trafikuar në Evropë 28 ton kokainë në 2 episode të ndryshme, nga të cilat 17 ton u sekuestruan.

Gjykata e Posaçme, me kërkesë të SPAK, lëshoi 16 urdhër-arreste në total pas operacionit në qytetet Elbasan, Lushnje, Durrës, Tiranë. Nga 16 masa sigurie, 14 masa janë “arrest në burg” dhe 2 “detyrim paraqitje”.

Anëtarët e grupit kriminal:

Riza Çela

Ardian Çela

Albin Çela

Elvis Çela (Vëllezër)

Fadil alias Jul Balla pronari Ajman Resort

Franc Çopja i arrestuar ne Belgjikë

Petrit Sulejmani alias Lakatos

Mariglen Kamami

Denis Daja

Kujtim Gjyla

Renato Musaka

Vilson Pepa

Dition Pepa detyrim paraqitje

Miklovan Mullai

Gert Çerma

 

