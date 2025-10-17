LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Operacioni “Fast”, gjykata e Elbasanit cakton masat e sigurisë për të arrestuarit

Lajmifundit / 17 Tetor 2025, 18:45
Aktualitet

Operacioni “Fast”, gjykata e Elbasanit cakton masat e sigurisë

Gjatë ndërhyrjes në ambientet e një lokali në pronësi të Taulant Zykollarit, u kapën në flagrancë 14 persona, të cilët sipas Policisë rezultojnë me precedentë penalë të theksuar në fushën e krimeve kundër personit dhe narkotikëve, duke përbërë rrezikshmëri të lartë shoqërore.

Të arrestuarit dhe masat e vendosura nga gjykata janë:

Akil Kërtusha, 49 vjeç – arrest me burg
Ergys Tusha, 39 vjeç – arrest në shtëpi
Ervin Cani, 36 vjeç – detyrim paraqitje
Egi Caushi, 32 vjeç – arrest me burg
Maksim Suçi, 47 vjeç – arrest me burg
Ansen Mullai, 25 vjeç – arrest në shtëpi
Stefan Memelli, 46 vjeç – arrest me burg
Jurges Mullai, 30 vjeç – detyrim paraqitje
Blerim Heta – detyrim paraqitje
Taulant Zykollari, 52 vjeç – detyrim paraqitje
Arjan Dada, 49 vjeç – detyrim paraqitje
Juxhino Zykollari, 17 vjeç – pa masë sigurie (i mitur)
Endri Dada, 29 vjeç – detyrim paraqitje
Gjatë operacionit dhe kontrolleve janë sekuestruar:

3 armë zjarri (pistoleta) dhe municion luftarak
Dorezë elektroshoku (neuroparalizuese)
4 radio komunikimi të ngjashme me ato të Policisë
Jelek me mbishkrimin “Policia”
Pajisje që ngjajnë me armë zjarri dhe sinjalizues në formë pistolete
Thikë, shkop metalik
Shuma të konsiderueshme parash
4 automjete, 13 celularë dhe pajisje DVR sigurie
Akuza të ngritura ndaj grupit përfshijnë:

Prodhimi dhe mbajtja pa leje e armëve luftarake dhe municionit
Kundërshtimi i punonjësit të policisë së rendit publik
Moskallëzimi i krimit
Veprime që pengojnë zbulimin e së vërtetës
Përkrahja e autorit të krimit
Mbajtja pa të drejtë e uniformës
Prodhimi, mbajtja, blerja apo shitja pa leje e armëve të ftohta
Pas shqyrtimit të kërkesës së Prokurorisë dhe pretendimeve të palëve, gjyqtarja Megi Strakosha shpalli masat e sigurisë për secilin nga të arrestuarit.

Policia dhe Prokuroria kanë bërë me dije se hetimet do të vijojnë, për të identifikuar bashkëpunëtorë të tjerë të mundshëm dhe për zbardhjen e plotë të veprimtarisë së grupit.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion