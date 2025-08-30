Operacioni “Danger” në Tiranë/ Kapet i kërkuari për tentativë vrasjeje, në pranga dhe bashkëpunëtori
Policia e Tiranës ka finalizuar me sukses operacionin e koduar “Danger”, duke arrestuar një 30-vjeçar me rrezikshmëri të lartë shoqërore. Ai ishte në kërkim për tentativë vrasjeje dhe armëmbajtje pa leje.
Gjatë aksionit në zonën e “Komunës së Parisit” u ndalua edhe një 31-vjeçar që dyshohet se e kishte ndihmuar autorin kryesor të fshihej. Të dy ndodheshin në një automjet dhe gjatë kontrollit u gjetën dokumente të falsifikuara dhe municion luftarak.
Autoritetet njoftojnë se 30-vjeçari ka qëlluar me armë zjarri drejt një automjeti më 30 maj në Fllakë, por fatmirësisht pa viktima. Të arrestuarit iu dorëzuan DVP Durrës për hetime të mëtejshme.
NJOFTIMI I POLICISË:
Tiranë/Finalizohet operacioni policor i koduar “Danger”.
Kapet dhe ndalohet nga shërbimet e Komisariatit të Policisë Nr. 2, një 30-vjeçar me rrezikshmëri të lartë shoqërore, i shpallur në kërkim për vrasje në rrethana cilësuese, mbetur në tentativë dhe armëmbajtje pa leje.
Në pranga dhe një 31-vjeçar, pasi dyshohet se ka përkrahur dhe ndihmuar 30-vjeçarin të fshihej.
Sekuestrohen dy dokumente identifikimi të dyshuara të falsifikuara, municion luftarak dhe një automjet.
Shërbimet e Komisariatit të Policisë Nr. 2 në vijim të punës për lokalizimin, kapjen dhe vënien përpara përgjegjësisë penale të shtetasve të shpallur në kërkim, bazuar dhe në informacionet e siguruara në rrugë operative, për vendndodhjen e një shtetasi me rrezikshmëri të lartë shoqërore të shpallur në kërkim për tentativë vrasje, organizuan dhe finalizuan operacionin policor të koduar "Danger".
Si rezultat i këtij operacioni, në zonën e quajtur “Komuna e Parisit”, është lokalizuar dhe kapur shtetasi K. K., 30 vjeç, banues në Kavajë. Ky shtetas ishte shpallur në kërkim pasi Gjykata e Durrësit i ka caktuar masën e sigurimit personal "Arrest në burg", për veprën penale "Vrasja në rrethana cilësuese", mbetur në tentativë dhe “Armëmbajtja pa leje”. 30-vjeçari, me datë 30.05.2025, në Fllakë, për motive të dobëta, ka qëlluar me armë zjarri drejt një automjeti ku udhëtonin 3 shtetas.
Në vijim të operacionit është arrestuar dhe shtetasi F. K., 31 vjeç, i cili ndodhej bashkë me 30-vjeçarin në një automjet. Nga veprimet hetimore ka rezultuar se ky shtetas ka përkrahur dhe ndihmuar 30-vjeçarin të fshihej.
Në momentin e ndalimit 30-vjeçari i ka paraqitur punonjësve të policisë dy dokumente identifikimi(kartë Id dhe leje drejtimi) me të dhënat e një shtetasi tjetër, të dyshuara të falsifikuara. Ndërsa, gjatë kontrollit fizik 31-vjeçarit i gjetën një sasi municioni luftarak.
Shtetasi K. K, iu kalua DVP Durrës për veprime të metejshme.