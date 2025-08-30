LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Operacioni “Danger” në Tiranë/ Kapet i kërkuari për tentativë vrasjeje, në pranga dhe bashkëpunëtori

Lajmifundit / 30 Gusht 2025, 11:33
Aktualitet

Operacioni “Danger” në Tiranë/ Kapet i kërkuari

Policia e Tiranës ka finalizuar me sukses operacionin e koduar “Danger”, duke arrestuar një 30-vjeçar me rrezikshmëri të lartë shoqërore. Ai ishte në kërkim për tentativë vrasjeje dhe armëmbajtje pa leje.

Gjatë aksionit në zonën e “Komunës së Parisit” u ndalua edhe një 31-vjeçar që dyshohet se e kishte ndihmuar autorin kryesor të fshihej. Të dy ndodheshin në një automjet dhe gjatë kontrollit u gjetën dokumente të falsifikuara dhe municion luftarak.

Operacioni “Danger” në Tiranë/ Kapet i kërkuari

Autoritetet njoftojnë se 30-vjeçari ka qëlluar me armë zjarri drejt një automjeti më 30 maj në Fllakë, por fatmirësisht pa viktima. Të arrestuarit iu dorëzuan DVP Durrës për hetime të mëtejshme.

NJOFTIMI I POLICISË:

Tiranë/Finalizohet operacioni policor i koduar “Danger”.

Kapet dhe ndalohet nga shërbimet e Komisariatit të Policisë Nr. 2, një 30-vjeçar me rrezikshmëri të lartë shoqërore, i shpallur në kërkim për vrasje në rrethana cilësuese, mbetur në tentativë dhe armëmbajtje pa leje.

Në pranga dhe një 31-vjeçar, pasi dyshohet se ka përkrahur dhe ndihmuar 30-vjeçarin të fshihej.

Sekuestrohen dy dokumente identifikimi të dyshuara të falsifikuara, municion luftarak dhe një automjet.

Shërbimet e Komisariatit të Policisë Nr. 2 në vijim të punës për lokalizimin, kapjen dhe vënien përpara përgjegjësisë penale të shtetasve të shpallur në kërkim, bazuar dhe në informacionet e siguruara në rrugë operative, për vendndodhjen e një shtetasi me rrezikshmëri të lartë shoqërore të shpallur në kërkim për tentativë vrasje, organizuan dhe finalizuan operacionin policor të koduar "Danger".    

Si rezultat i këtij operacioni, në zonën e quajtur “Komuna e Parisit”, është lokalizuar dhe kapur shtetasi K. K., 30 vjeç, banues në Kavajë. Ky shtetas ishte shpallur në kërkim pasi Gjykata e Durrësit i ka caktuar masën e sigurimit personal "Arrest në burg", për veprën penale "Vrasja në rrethana cilësuese", mbetur në tentativë dhe “Armëmbajtja pa leje”. 30-vjeçari, me datë 30.05.2025, në Fllakë, për motive të dobëta, ka qëlluar me armë zjarri drejt një automjeti ku udhëtonin 3 shtetas.

Në vijim të operacionit është arrestuar dhe shtetasi F. K., 31 vjeç, i cili ndodhej bashkë me 30-vjeçarin në një automjet. Nga veprimet hetimore ka rezultuar se ky shtetas ka përkrahur dhe ndihmuar 30-vjeçarin të fshihej.

Në momentin e ndalimit 30-vjeçari i ka paraqitur punonjësve të policisë dy dokumente identifikimi(kartë Id dhe leje drejtimi) me të dhënat e një shtetasi tjetër, të dyshuara të falsifikuara. Ndërsa, gjatë kontrollit fizik 31-vjeçarit i gjetën një sasi municioni luftarak.

Shtetasi K. K, iu kalua DVP Durrës për veprime të metejshme.

 

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion