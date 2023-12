Dhjetë të arrestuar në Vlorë, do të dërgonin drogë në Turqi

Policia e Vlorës në një konferencë për shtyp ka dhënë detaje nga operacioni “Reset” ku u arrestuan 10 persona dhe u sekuestruan rreth 400 kg lëndë narkotike me destinacion shtetin turk. Sipas policisë, droga e sekustruar në një furgon kishte destinacion Turqinë, përmes rrugëve detare.

Dhjetë persona janë proceduar nga Operacioni i zhvilluar kundër trafikut të narkotivë në Vlorë.

Gjithashtu nga ky aksion u arrestuan 500 kg lëndë narkotike kanabis të sekuestruar

Të arrestuar:

Idriz Meminaj

Romir Meminaj

Emanuel Meminaj

Nertin Gjoni

Xhuliano Gjoni

Laurent Likaj

Altin Mece

“Vepronin në mënyrë të organizuar për të trafikuar kanabis drejt Turqisë në rrugë detare. Shtetasit e mësipërm kishin ambalazhuar dhe përpunuar lëndën narkotike në magazinën e dy vëllezërve R.M dhe I.M, më pas në automjetin e drejtuar nga shtetasi N.GJ. po e transportonin në afërsi të vijës ujore me qëllim transportin në rrugë detare drejt Turqisë.

Në lagjen 11 janari u bllokua automjeti që drejtohej nga shtetasi N.Gj, gjatë kontrollit të mjeti u gjetën 34 pako të madhësive të ndryshme të mbushura me kanabis në formë boçeje me peshë totale 500 kg. Operacioni vijoje me kontrollin e magazinën ku u kapën dy vëllezërit, janë kapur edhe personat e tjerë dhe po vijon puna për kapjen e shtetasve në kërkim.

Gjatë kontrolleve të banesave janë gjetur dy armë zjarri dhe 4 automjete, si edhe 8 aparate celularë.

Këta shtetasit vepronin në formën e një grupi për të prodhuar. ambalazhuar dhe trafikuar jashtë vendit drogën. Operacioni është në vijim dhe po hetohet për të identifikuar personat e tjerë të implikuar”, tha policia.