LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Operacion i policisë në Shkozet, identifikohen dy të arrestuar të dyshuar si pjesë e bandave të Durrësit (EMRAT)

Lajmifundit / 28 Gusht 2025, 09:01
Aktualitet

Një aksion “blic” është zhvilluar mbrëmjen e djeshme në Shkozet të Durrësit me qëllim arrestimin e personave që paraqesin rrezikshmëri të lartë shoqërore.

Burime për media kanë bërë me dije se të shoqëruar në polici janë disa persona, ndërsa është zbuluar identiteti i dy prej tyre.

Bëhet fjalë për Erald Mustafa dhe Arbi Haxhiun, emra të njohur për policinë. Mustafa dhe Haxhiu njihen si anëtare të bandave që operojnë në qytetin e Durrësit.

Në këtë operacion janë angazhuar një numër i lartë efektivësh të policisë, ndërsa bëhet me dije se janë sekuestruar dhe armë zjarri.

Mustafa rezulton i ndaluar edhe më parë nga policia konkretisht në vitin 2023 ku u kap me armë. Dyshohet se ai ishte nisur të kryente një vrasje për hakmarrje pasi i ishte vendos tritol në automjet. Ai gjithashtu mësohet se është pjesë e grupit të “Rrumit të Shijakut”.

Ai është arrestuar edhe në tentativë për të kryer një vrasje më 2021. Mustafa ka qenë i dënuar më parë për veprat penale “Kanosja”, “Prodhimi dhe shitja e lëndëve narkotike”, dënuar me 10 vite burg në Gjermani.

 

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion