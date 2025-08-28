Operacion i policisë në Shkozet, identifikohen dy të arrestuar të dyshuar si pjesë e bandave të Durrësit (EMRAT)
Një aksion “blic” është zhvilluar mbrëmjen e djeshme në Shkozet të Durrësit me qëllim arrestimin e personave që paraqesin rrezikshmëri të lartë shoqërore.
Burime për media kanë bërë me dije se të shoqëruar në polici janë disa persona, ndërsa është zbuluar identiteti i dy prej tyre.
Bëhet fjalë për Erald Mustafa dhe Arbi Haxhiun, emra të njohur për policinë. Mustafa dhe Haxhiu njihen si anëtare të bandave që operojnë në qytetin e Durrësit.
Në këtë operacion janë angazhuar një numër i lartë efektivësh të policisë, ndërsa bëhet me dije se janë sekuestruar dhe armë zjarri.
Mustafa rezulton i ndaluar edhe më parë nga policia konkretisht në vitin 2023 ku u kap me armë. Dyshohet se ai ishte nisur të kryente një vrasje për hakmarrje pasi i ishte vendos tritol në automjet. Ai gjithashtu mësohet se është pjesë e grupit të “Rrumit të Shijakut”.
Ai është arrestuar edhe në tentativë për të kryer një vrasje më 2021. Mustafa ka qenë i dënuar më parë për veprat penale “Kanosja”, “Prodhimi dhe shitja e lëndëve narkotike”, dënuar me 10 vite burg në Gjermani.