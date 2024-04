Emrat/ Para në çorape dhe kokainë në mikrovalë, dalin pamjet e operacionit me tre të arrestuar në Vlorë

Janë publikuar pamjet nga operacioni ndërkombëtar “Sammogia”. Në pamje duket se në banesë gjatë kontrolleve janë zbuluar një sasi e madhe parash e fshehur në çorape dhe drogë në mikrovalë.

Operacioni i koordinuar nga Drejtoria Antimafia e Bolonjës, në shkatërrimin e një grupi kriminal shqiptar i specializuar në importimin e sasive të mëdha të kokainës nga Gjermania.

Gjatë operacionit ndërkombëtar të koduar “Sammogia”, u vunë në pranga në Vlorë shtetasit; Landi Kalemaj, Floriant Muho dhe Ledjon Muho.

Një operacion i përbashkët policor është zhvilluar mes Shqipërisë, Italisë dhe Gjermanisë.

Mësohet se tre persona janë arrestuar në Shqipëri për llogari të Italisë.

Operacioni u zhvillua ndaj një organizate kriminale që merret me trafikun e drogës.

Në lidhje me operacionin, Policia e Shtetit ka reaguar, ndërsa bëhet me dije se në Vlorë, janë arrrestuar 3 persona, për trafik droge.

Gjithashtu, bëhet me dije se gjatë operacionit ndërkombëtar në Shqipëri, Itali dhe Gjermani janë arrestuar 13 persona.

Operacioni, i iniciuar nga Policia italiane, u zhvillua njëkohësisht në Shqipëri, Itali dhe Gjermani.

Finalizimi i tij, rezultat i bashkëpunimit të shkëlqyer ndërmjet Departamentit të Policisë Kriminale/Drejtorisë së Forcës së Posaçme Operacionale në DPPSh, Drejtorisë për Hetimin e Krimit të Organizuar dhe Zyrës së Interforcës Italiane në Shqipëri.

Gjatë operacionit ndërkombëtar “Sammogia”, në total, në Shqipëri, Itali dhe Gjermani, u arrestuan 13 shtetas.

Si rezultat i partneritetit shumë të mirë ndërmjet Policisë së Shtetit dhe agjencive ligjzbatuese italiane, të konkretizuar me shkëmbim intensiv informacionesh dhe operacione të njëpasnjëshme të përbashkëta, me objektiv kapjen e shtetasve të kërkuar ndërkombëtarisht, Departamenti i Policisë Kriminale/Drejtoria e Forcës së Posaçme Operacionale në DPPSh, në bashkëpunim me Drejtorinë për Hetimin e Krimit të Organizuar dhe me Zyrën e Interforcës Italiane në Shqipëri, finalizuan operacionin ndërkombëtar të koduar “Sammogia”.

Gjatë këtij operacioni të zhvilluar paralelisht në Shqipëri, Itali dhe Gjermani, u lokalizuan në Vlorë, u kapën dhe u vunë në pranga shtetasit L. K., 52 vjeç, F. M., 38 vjeç dhe L. M., 33 vjeç.

Për të tre këta shtetas, Gjykata e Bolonjas ka caktuar masën e sigurisë “Arrest në burg”, për veprën penale “Trafikimi i lëndëve narkotike”, kryer në kuadër të organizatës kriminale.

Interpol Tirana dhe homologët në Itali vijojnë bashkëpunimi për të kryer ekstradimin e këtyre shtetasve në Itali.