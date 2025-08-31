Operacion i madh / Arrestohen policë dhe biznesmenë të akuzuar për pjesëmarrje në trafik droge dhe pastrim parash
Që nga orët e para të së dielës, një operacion i madh nga Policia Greke në Kretë ka qenë në kulmin e tij , me qëllim shpërbërjen e një organizate kriminale që, sipas autoriteteve, kishte zhvilluar aktivitet shumëdimensional vitet e fundit. Anëtarët e saj dyshohet se janë të përfshirë në trafik droge, zhvatje dhe pastrim parash.
Hetimi dhe arrestimet po koordinohen nga Nëndrejtoria e Sigurisë së Hanias, e cila deri më tani ka arrestuar më shumë se 15 persona.
Midis të arrestuarve janë figura të njohura në komunitetin vendas, biznesmenë me një aktivitet të fortë dhe prani publike në ngjarjet e ishullit, të cilat kanë shkaktuar shqetësime të mëdha. Sipas të njëjtave burime, pritet të konfiskohen kompjuterë dhe telefona celularë, ndërsa do të kryhen kontrolle të vazhdueshme në banesat e tyre.
Fakti që, edhe një herë, personel me uniformë është i përfshirë në këtë rast është veçanërisht tronditës. Konkretisht, katër oficerë ushtarakë dhe policorë akuzohen si anëtarë të organizatës: një oficer policie, për të cilin po shqyrtohet mundësia e shtimit të një të dyti, dy oficerë të Ushtrisë dhe një oficer i Forcave Ajrore.
Çështja është në kulmin e saj dhe zhvillimet priten të jenë shpërthyese. Lajmi për arrestimet ka tronditur tashmë komunitetin lokal të Kretës, ndërsa autoritetet policore vazhdojnë të hetojnë fushëveprimin dhe lidhjet e aktivitetit kriminal.