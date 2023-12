Operacion antidrogë në Itali, arrestohen 20 shqiptarë, sekuestrohen 3 milionë euro drogë

20 persona në burg, 2 në arrest shtëpie. Janë çmontuar 2 laboratorë për paketimin e dozave dhe një magazinë për uljen e barnave. Në total janë sekuestruar 111 kg lëndë narkotike dhe 453 mijë euro cash.

Ky është rezultati i operacionit 'Turn Over', i kryer nga Karabinierët në provincat Varese, Milano, Lecco, Bergamo dhe Novara. 81 ushtarë në aksion, me ndihmën e njësive të qenve. Një goditje të rëndë i dhanë trafikut të drogës nga prokurorët e Milanos dhe Busto Arsizio.

Hetimet, që çuan në arrestimin e 20 shqiptarëve dhe dy italianëve, nisën në vitin 2016, kur një grindje e brendshme brenda botës së trafikut të drogës la dy viktima. Një nga viktimat ishte vëllai i një prej të arrestuarve të sotëm.

Duke u nisur nga ajo ngjarje e përgjakshme, hetuesit hodhën dritë mbi një rrjet tregtarësh droge, shumë prej të cilëve ishin të lidhur me njëri-tjetrin, aktivë në zonën e poshtme të Vareses dhe në brendësi të Milanos: një organizatë e mirëstrukturuar, e kompletuar me furnizim dhe transport. Nëse droga në fjalë do të kishte dalë në tregun e paligjshëm, do të sillte të ardhura mbi 3 milionë euro.