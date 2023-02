Olta thur lëvdata për Luizin: E meriton finalen, ja pse do të fitojë

Dy janë deri tani protagonistët kryesorë të lojës brenda shtëpisë së Big Brother VIP në sytë ne publikut: këngëtari Luiz Ejlli dhe aktorja Olta Gixhari.

Ata mbeten kundërshtarë në lojën e tyre brenda këtij formati dhe ‘sulmet’ ndaj njëri-tjetrit janë të pashmangshme dhe të vazhdueshme.

Ndonëse janë kundër njëri-tjetrit, ata përsëri e pranojnë që janë ndër konkurrentët më të fortë.

Madje së fundmi Olta si asnjëherë, ka pranuar para banorëve të tjerë se Luizi e meriton finalen dhe se do të fitojë madje. E dalë kjo nga goja e aktores, është e pabesueshme në këtë pikë të lojës.

"Zihem e grihem me Luizin, por ai e meriton finalen. E meriton me gjithë gjërat që ka bërë. Është formati i tillë, bën lëmsh shtëpinë ai, krijon situata. Ai do të fitojë”, është shprehur aktorja.