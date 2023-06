Olta poston foto me Luizin dhe e ironizon për veshjen: Shih sa keq je vesh këtu

Aktorja Olta Gixhari i është përgjigjur ironisë së Luiz Ejllit, i cili gjatë një reklame për dyqan veshjesh, përmendi deklaratën e saj ku gjatë qëndrimit në "Big Brother Vip" i ka thënë se vishej me rroba fallco.

Olta ka postuar një foto në "InstaStory" ku shihet teksa ka bërë selfi me Luizin dhe sipër fotos shkruan me ironi "Shih sa keq je vesh këtu", duke e shoqëruar me një emoji.

Aktorja dhe këngëtari, pavarësisht debateve në "Big Brother Vip", duket se e vazhdojnë miqësinë jashtë edhe pse me ngacmime në distancë me njëri-tjetrin.

Ata do të jenë edhe personazhet protagonist të një filmi të titulluar "Në kuadër të dashurisë" ku dyshja e BBV pritet të jetë çift i dashuruar.