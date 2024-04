“Olsi te Xibraka, Ndreca te stani”/ Socialistët refuzojnë mocionin në Kuvend për trafikun e drogës

Socialistët kanë refuzuar në mbledhjen e Konferencës së Kryetarëve propozimin e kreut të grupit parlamentar të PD-së, Gazment Bardhi për mocion për zhvillimin e debatit parlamentar mbi problematikën e prodhimit, shitjes dhe trafikimit të lëndëve narkotike në vendin tonë.

Kreu i grupit parlamentar të PS-së, Bledar Çuçi, duke replikuar me Bardhin deklaroi se nuk e mbështesin sipas tij propozimin e opozitës, pasi sipas tij, kjo çështje është e ezauruar nga gjyqësori apo edhe në komisione hetimore parlamentare.

Gjithsesi, vlen të theksohet fakti se ky mocion me debat në Kuvend u kërkua pas publikimit të dokumenteve nga Bardhi që implikojnë Olsi Ramën, vëllain e kryeministrit Edi Rama në laboratorin e kokainës në Xibrakë, teksa së fundmi, u arrestua edhe Armando Ndreca, vëllai i deputetit socialist Eduart Ndreca për kultivimin e kanabisit brenda një stani në Lezhë, edhe pse gjykata e liroi pas tre ditësh.

Bardhi e kërkoi këtë mocion, pasi kryeministri Edi Rama dhe kryetarja e Kuvendit Lindita Nikolla i refuzuan interpelancën që kërkoi deputeti demokrat me kreun e qeverisë për implikimin e vëllait të tij, Olsi Rama në laboratorin e kokainës në Xibrakë.

Bardhi: Ju mund të jeni dakord që të mos ekzistoje opozita, por s’e keni në dorë ju. Kërkesa për mocion me debat, është e drejtë e opozitës. Ju folët për çeshtje të ezauruar, por ju kujtoj se laboratori i Xibrakës nuk është çështje e ezauruar. Ka një dosje të veçuar, e cila është sirtar dhe nuk nuk është trajtuar.

Raporet ndërkombëtare flasin për një problem të shtuar të trafikut të drogës. Prandaj do duhet të ketë mocion për këtë çështje. Por ju s’keni interes kur folët për grabitje prone, s’keni interes kur folët për ekonominë, s’keni interes kur folët për krimin.

Bledi Çuçi: S’kemi si te vendosim sot një datë për mocionin, kur mendojmë se ky mocoion s’duhet zhvilluar fare pasi janë cështje të stër-ezauruara. Nga mënyra si eshte parashtruar kerkesa s’ka vend fare per mocion. Kerkesa e opozites lidhet me ceshtje qe jane gjykuar nga drejtesia madje edhe me vendime të formës se prerë, qe jane ezauruar edhe ne debatet parlamentare dhe komisionet hetimore parlamentare. Nuk mund te ulemi sot te flasim per daten e një mocioni.