Sulmohet kolona me civilë që po largohej nga Gaza, ka viktima

Shumë njerëz kanë vdekur - të paktën 12 - në një sulm ndaj një kolone civile që po largohej nga Gaza veriore përgjatë një prej rrugëve të evakuimit .

Siç kemi raportuar më herët, ne kemi verifikuar pamjet nga pasojat e grevës - por këtu ka më shumë detaje rreth asaj që tregon.

Videoja është një vizion i masakrës pothuajse të paimagjinueshme, dhe fatkeqësisht, vetëm e fundit nga shumë të shkaktuara nga ky konflikt.

Ajo tregon një grup burrash që vrapojnë drejt një kamioni. Disa ngjiten në bord ndërsa të tjerët filmojnë skenën.

Ata bërtasin lutje dhe vajtime për viktimat në ajrin e mbushur me tym, zërat e tyre herë pas here mbyten nga ulërima e alarmeve të makinave.

Ndërsa kamera i afrohet kamionit, tmerri i plotë i goditjes fillon të shfaqet.

Disa trupa, të shtrembëruar nga forca e shpërthimit, janë shpërndarë nëpër shtratin e sheshtë. Pellgjet e gjakut mbushin rrethinën.

Ndërsa pamja kalon në anën tjetër të kamionit, trupi i një fëmije të vogël - qartësisht jo më shumë se katër vjeç - kalon në pamje.

Pamjet e tjera të filmuara përpara grevës treguan se kamionë të ngjashëm me këta ishin të mbushur me rreth 30 njerëz që udhëtonin në jug, në kërkim të sigurisë. Disa do të jenë hedhur nga automjeti, të tjerët mund të kenë shpëtuar dhe janë larguar nga zona.

Ndërsa kamera kalon pranë kamionëve, ne shohim dy automjete të tjera të goditura dhe të djegura - me gjasë me viktima ende brenda.