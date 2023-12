"Uljet për fundvit”/ Si shqiptarët reklamojnë udhëtimet me gomone: Vetëm 5 mijë paund për në Angli

Emigrimi i paligjshëm i emigrantëve shqiptarë drejt Britanisë së Madhe vijon të jetë një problem.

Edhe pse është vënë re një ulje e numrit të shqiptarëve që mbërrijnë ilegalisht në Britani, ende shumë të rinj rrezikojnë jetën, në udhëtimin me gomone ose kamion.

Megjithatë, duket se “ofertat bujare” të kontrabandistëve për festat e fund vitit do ta shtojnë sërish fluksin. Media britanike Daily Mail në një artikull të publikuar së fundmi vë theksin tek ‘ofertat’ e bandave shqiptare të trafikut të qenieve njerëzore, të cilët për sezonin e festave të fund vitit, kanë ofruar ulje të kalimit me gomone drejt Britanisë së Madhe. (Shiko këtu)

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Ata e konsiderojnë këtë si një tallje për përpjekjet e ministrave britanikë, që janë zotuar për të ndaluar emigrimin e paligjshëm, por pa rezultat. Sipas medias britanike, tashmë kalimi me kamionë po ofrohet me 5 mijë paund, në këmbim të 8 mijë që paguhen zakonisht.

Një reklamë nga një faqe shqiptare në TikTok, me një fotografi të pemës së Krishtlindjes në Covent Garden në Londrën Qendrore, u premton azilkërkuesve që përpiqen të kalojnë në Mbretërinë e Bashkuar me 100% sukses. Një deputet i lartë konservator dhe ish-ministër i kabinetit tha se bandat po shfrytëzojnë absolutisht kaosin në qeveri pasi e shohin se asnjë masë e premtuar ndaj tyre nuk po funksionon.

Bandat po përqendrojnë gjithnjë e më shumë reklamat e tyre në ofertat për të çuar emigrantët në Britani me kamionë, ndërsa një reklamë ofron një marrëveshje për t’i kontrabanduar ata me avion për 14,000 paund për person. Mbërritjet nga Shqipëria me gomone kanë rënë që kur qeveria braitanike e caktoi atë një “vend të sigurt”, që do të thotë se qytetarët shqiptarë nuk mund të aplikojnë për azil në Britaninë e Madhe pasi kthehen mbrapsht pas disa ditësh. Por deputetët britanikë paralajmëruan se Zyra e Brendshme ka hequr vëmendjen nga kalimet ilegale të kamionëve.

Këtë javë Rishi Sunak përballet me pengesën e parë parlamentare për projekt-ligjin e tij të urgjencës për të shpëtuar skemën e Ruandës, e cila iu dha një goditje javën e kaluar pasi ministri përgjegjës për të, Robert Jenrick, dha dorëheqjen, duke thënë se nuk do të funksionojë.