'O Hashim ti ku je, krejt studentat këtu i ke', studentët nga Kosova bëhen pjesë e protestës në 'Sheshin Skënderbej'
Lajmifundit / 17 Tetor 2025, 17:11
Në ‘Sheshin Skëndërbej” në Tiranë në orën 17: 00 do të mbahet protesta për ish-krerët e UÇK-së, ndërsa protestuesit kanë nisur që të mblidhen në shesh.
Me pankarda në duar studentët nga Kosova, u bënë pjesë e kësaj proteste në mbështetje të ish-krerëve të UÇK.
‘UÇK, UÇK, Hashim Thaçi. O Hashim ti ku je krejt krejt studentët këtu i ke’, thonin ata.