“O budallenj, jam Sali Berisha”/ Ish-kryeministri u përgjigjet socialistëve me shprehjen e “famshme”

Ish-kryeministri Sali Berisha u është përgjigjur socialistëve në lidhje me komentet e tyre se me daljen në ballkon dhe me komunikimet e tij po thyen rregullat dhe vendimet.

Lideri i demokratëve ka zgjedhur që përgjigjen t’ua japë duke thënë shprehjen e “famshme”: “O budallenj, jam Sali Berisha”.

“Thonë se Sali Berisha shkel rregullat dhe vendimet. Unë ju them O budallenj unë jam Sali Berisha dhe dëgjoni këtu se Sali Berisha e thekoj dhe njëherë ka një kushtetutë të vendit të cilën e ka respektuar me rigorozitetin më të madh se është kushtetutë demokratike.

Kushdo që e shkel Sali Berisha ka një kushtetutë të dytë që s’ia shkel dot njeri mbi tokë përveç Zotit dhe kjo është ndërgjegjia e tij.Mjerë ai që beson se mund t’i shkelë Berishës kushtetutën e ndërgjegjes së tij”, tha Berisha.