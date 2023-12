“Nuk prisja që shoku të qëllonte me armë”, ky është shqiptari i arrestuar për plagosjen e 3 grekëve

Mediat greke kanë publikuar foton e shqiptarit të arrestuar këtë të hënë në Athinë, Emiliano Jakupi 33 vjeç. Sipas mediave në vendin fqinj, përveç plagosjes së tre shtetasve grekë, ai ishte person i shpallur në kërkim edhe për vrasjen e 40-vjeçarit nga Delvina, Pëllumb Islami, ngjarje e ndodhur në 21 shkurt 2023 në “Nea Ionia” në Athinë.

Lidhur me plagosjen e 3 të rinjve nga Kreta, ngjarje për të cilën është shpallur në kërkim Nardi Idrizi, 37 vjec nga Vlora, Jakupi mësohet të ketë deklaruar: “Ishte një sherr rruge. Unë godita me pëllëmbë. Nuk e prisja që tjetri të godiste me armë”.

Ai shtoi se pas të shtënave u tremb dhe bashkë me shokun e tij hipën në makinë dhe u larguan.

“Nuk e di ku është tjetri”, tha ai për policinë. Duke folur për “Kathimerini”, avokatja e tij Matina Markou u shpreh se klienti i saj është dorëzuar vullnetarisht.

Sipas saj, 33-vjeçari mohon të jetë përfshirë në këtë episod dhe shprehet i habitur nga reagimi i shokut të tij. Markou ka shtuar se Jakupi ka pasur lidhje miqësore me Nardi Idrizin 7 muajt e fundit dhe mbrëmjen e së premtes kishin dalë së bashku, fillimisht në zonën e Vrilissit, ku u gjet edhe fuoristrada me të cilin po udhëtonin dhe më pas në Gazi, për t’u argëtuar. Sipas avokates, teksa po dilnin nga një klub, makina ra në një pellg, me pasojë që viktimat e sulmit që ndodheshin në vendngjarje të lagen.

Ata janë kundërpërgjigjur dhe ka ndodhur një sherr, gjatë së cilës autori i shpallur në kërkim ka nxjerrë armën dhe ka plagosur rëndë tre prej tyre. Markou pohon se klienti i saj nuk e dinte që i bashkëakuzuari i tij ishte i armatosur dhe përpiqet të ndajë pozicionin e tij nga ngjarjen e përgjakshme. Ajo shton gjithashtu se 33-vjeçari ka precedentë të pastër penalë dhe nuk ka asnjë lidhje me qarqet e kriminelëve, siç u raportua në 48 orët e mëparshme.