Nuk pranonte dot ndarjen/ 21-vjeçarja shqiptare terrorizon ish të dashurin në Greqi, dënohet me 8 muaj burg

Një ngjarje e pazakontë është regjistruar në Rodos të Greqisë.

Një 21-vjeçare shqiptare, nuk pranote dot ndarje nga ish i dashuri i saj, duke e terrorizuar këtë të fundit me kërcënimet e saj.

Shqiptarja është dënuar me 8 muaj burg. Mediat greke shkruajnë se shqiptarja u shpall fajtore për kanosje dhe fyerje të bashkatdhetarit të saj 26-vjeçar dhe dëmtim të motorit të tij.

Ngjarja ka ndodhur më 18 shtator 2023, në shtëpinë e 26-vjeçarit në Rodos, ku e reja kishte shkuar gjatë orëve të mëngjesit në banesën e tij duke i shkaktuar dëme motorit dhe më pas është larguar.

E akuzuara në kuadër të procedurës spontane është kontrolluar dhe është gjetur në orën 09:25 të datës 18.09.2023 nga punonjës policie të ekipit të DIAS-it, të cilët e kanë arrestuar.

26-vjeçari ka pohuar në gjykatë se që nga shkurti i 2023-ës ka qenë herë pas here me 21-vjeçaren që jeton në Rodos me babain e saj, pa pasur lidhje. Nga sa i kishte besuar, në vitin 2018 ishte shtruar në një klinikë psikiatrike dhe merrte mjekim.

Ajo e kërcënoi se do t’i digjte shtëpinë dhe makinën e tij, ndërsa në korrik, ajo pohoi se kur ai i tha se donte të ndaheshin, ajo filloi ta kërcënonte atë dhe familjen e tij.

Ajo pretendon se po i thoshte se do t’i digjte shtëpinë dhe makinën e tij, se do ta dërgonte në spital, se nëse e shihte me një vajzë tjetër, do t’i bënte më keq dhe fajin do ta kishte ai. për çdo gjë që i ndodhi asaj.

Në gusht , derisa ai vazhdonte ta kërcënonte, tha ajo, kur u takuan për t’i thënë që të ndalonte kërcënimet dhe ofendimet, ajo e priste me shkop në dorë dhe sapo e pa e sulmoi.

Ai e shmangu atë dhe ajo e përplasi me tërbim shkop pas shalës së makinës. Deri në fillim të shtatorit ajo u përpoq të shkonte, siç pretendonte, me ujërat e saj sepse kishte frikë të bënte diçka më të keqe.

Ajo vazhdoi me kërcënime dhe ofendime të ngjashme ndaj tij dhe më 18 shtator 2023 në mëngjes kur doli nga shtëpia e të atit për të shkuar në punë, ajo po e priste dhe ka nisur që ta kërcënojë se do e bënte për spital, më pas e ka qëlluar me shuplakë dhe i hodhi motorin.