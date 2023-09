Nuk pranoi ftesën e Greqisë për darkën informale/ Begaj tregon të vërtetën

Presidenti Bajram Begaj nuk do të marrë pjesë në darkën informale që do të mbahet në Athinë më 21 gusht.

Për refuzimin e ftesës së Greqisë është pyetur Begaj në një intervistë televizive.

Kreu i Shtetit nuk pranoi ta cilësojë si refuzim mungesën e tij në darkën informale, pasi deklaroi se mospjesëmarrja e tij ka ndodhur për shkak të agjendës së paracaktuar.

“Politika e jashtme e Republikës së Shqipërisë, është një politikë e lavdërueshme nga komiteti ndërkombëtar, nga BE dhe nga partneri ynë strategjik SHBA, është e linjëzuar me vendet e BE dhe SHBA dhe kjo politikë e jashtme nuk bëhet brenda ditës.

Natyrisht që kur vjen një ftesë nga homologë apo kryetare shtetesh ajo vlerësohet dhe unë nuk di të kem refuzuar asnjë lloj ftese. Po, ftesa është vlerësuar dhe është kthyer përgjigje me kërkesë mirëkuptimi për mospjesëmarrje në këtë darkë informale për faktin e një agjende të paracaktuar më parë”, deklaroi Begaj.