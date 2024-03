"Nuk ka garanci për votën”, Alibeaj: Këtu vidhet dhe manipulohet

Është zhvilluar këtë të martë Konferenca e Kombëtare e nga KQZ dhe OSBE. Në fjalën e tij, Enkelejd Alibeaj shprehu dhe qëndrimin e opozitës në lidhje me votën e emigrantëve.

Enkelejd Alibeaj në konferencën për votën e emigrantëve, ka deklaruar se më parë kjo nuk është pranuar nga partitë politike pasi vota në këtë vend vidhet.

Sipas Alibeajt, nga ky fakt, garancia për votën e emigrantëve është e brishtë.

Alibeaj: Ne për një arsye të thjeshtë, vota në këtë vend vidhet, shantazhohet, manipulohet, patronazhistët janë gjithmonë në sulm, shteti me ngarkesë të plotë për të shkatërruar të drejtën themelore të shqiptarëve. E kjo ndodh brenda vendit, mendo për ata që janë jashtë vendit se sa e brishtë është garancia që mund tu ofrohet atyre. Nëse do duhet të bëjmë disa ndryshime për votën e emigrantëve duhet ta shohim realitetin në sy.

Sa më herët të shohim ndryshimet eventuale, palët janë larg kalkulimeve politike. Konstatimi i dytë, është i vërtetë fakti që një shumicë dërmuese shqiptarësh nuk ndodhen në vend, janë larguar. Kanë ikur, me gjithë mungesën e shpresës, kanë ikur edhe duke u zbrazur nga një e drejtë që Kushtetuta i garanton, të votojnë. Vendin e kanë lënë jo me dëshirë por të detyruar. Konstatimi i tretë është që Kushtetuta i garanton të drejtën e votës qytetarëve.

Qëndrimi ynë është i thjeshtë, diaspora duhet të votojnë. Madje duhet të votojë duke pasur të drejtën e përfaqësimit të tyre drejtpërdrejt të identifikuar. Diaspora duhet të jetë një zonë zgjedhore e posaçme.





Standardi i garancisë së mbrojtjes së votës siç është për shqiptarët brenda vendit do duhet të jetë i njëjtë edhe me garancitë e votës së diasporës. Ky element do të çlironte çfarëdolloj frike që mund të ketë politika në këtë vend, që me votën e diasporës mos kishte lojëra politike.