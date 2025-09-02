LEXO PA REKLAMA!

Nuk ishte hakmarrje dhe nuk lidhet me ish-punën si gardian burgu në Shqipëri, ja kush e vrau Fatos Cenajn dhe motivi që e shtyu

Lajmifundit / 2 Shtator 2025, 20:33
Aktualitet

Një fqinj i tij është nën hetim për vrasjen e Fatos Cenajt, i cili u qëllua në kokë mëngjesin e 8 qershorit. Çifti pati shumë debate, veçanërisht për pronën.

Një përparim është arritur në hetimin e vrasjes së 58-vjeçarit shqiptar. Një fqinj, një italian dyzetvjeçar, me të cilin Cenaj debatonte shpesh, është akuzuar për vrasje me dashje. Debatet përfshinin kufijtë e pronës së tyre dhe instalimin e kamerave të mbikëqyrjes me video. Prandaj, pistat e tjera nuk janë çelësi për zgjidhjen e çështjes, siç është hipotezuar më parë. Vrasja nuk është një hakmarrje e lidhur me punën e tij si gardian burgu në Shqipëri.

 

Më 8 qershor të kaluar, Cenaj u gjet duke vdekur në Via Casoni Basse në Fontaniva, i qëlluar në kokë. Ai vdiq tri ditë më vonë. Hetimet zbulojnë se i dyshuari, një fqinj, e planifikoi të gjithë planin deri në detajet e fundit, që nga automjeti i përdorur për të arritur në vendin e vrasjes – një biçikletë për male – deri te veshja e tij.

Burri i njihte mirë zakonet e pensionistit shqiptar, i përshkruar nga të gjithë si një person i qetë dhe shoqëror. Atë të diel në mëngjes, fqinji e kishte pritur atë përgjatë rrugës së zakonshme të Cenajt për në fermën ku ai punonte, për të qëlluar një plumb që e goditi në kokë.

Vrasësi i dyshuar më pas pastroi vendin e ngjarjes, duke asgjësuar gëzhojat dhe iku. Tani pritet raporti balistik nga balistika e Parmës, bazuar në plagët e gjetura./bw

