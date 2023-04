“Nuk është momenti për xixa”, Veliaj: Kënga e fushatës është himn i Shqipërisë normale

Kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj ka shpjeguar arsyet që qëndrojnë pas zgjedhjes për një fushatë me kosto të ulët, që konsiston në mbjelljen e pemëve dhe jo të posterave e shpenzimeve të tjera të mëdha. Veliaj ka shpjeguar në emisionin Open arsyet që qëndrojnë pas zgjedhjes për një fushatë me kosto të ulët, që konsiston në mbjelljen e pemëve dhe jo të posterave e shpenzimeve të tjera të mëdha. “Askush nuk mendonte që mandati i 2019 do na sillte kaq sfida. vendimi i PS për një fushatë me këmbë në tokë për të mbjellë pemë e jo sherr, është e udhëhequr nga parimi i modestisë. Do ketë billborde eletronike që do të informojnë qytetarët. Qasje atipike dhe fushatë loëcost. Nuk është momenti për xixa e stadiume.

Kemi ende njerëz që duhet t’i ndihmojmë për të përfunduar shtëpitë e tërmetit, kur mendoj kolpon që Europa mori nga kriza, nuk është koha. Kur mendoj sa strapacim ishte në 2015 për të hequr plehrat e lëna pas nga fushata, mendoj se kjo është një mënyrë e mirë. Nuk do ketë mitingje të mëdha në 2-3 javët e para.

E nis turin që nesër në zonat rurale, do shkoj në shumë fshatra e sera, ndërkohë që e kisha më të lehtë të mbidhnim gjithë fshatin në një vend”, tha ai.

Ai ka sqaruar edhe këngën e zgjedhur për të udhëhequr fushatën, një këngë e cila është kritikuar në lidhje me rrymën e muzikës tallava të përdorur në të. Veliaj tha se kjo këngë është himn i Shqipërisë normale.