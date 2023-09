Nuk e lejonte të shikonte as dritën e diellit/ Detaje nga makthi i 22-vjeçares që u mbajt rob nga burri i saj

Detaje tronditëse kanë dalë nga tmerri i përjetuar nga një 22-vjeçare shqiptare e cila mbahej dhunohej e torturohej nga bashkëshorti i saj në banesën e tyre në Volos të Greqisë. E reja mbahej rob në banesë së shtëpi me fëmijën e tyre.

Ajo u martua me detyrim nga prindërit e saj në moshën 18-vjeçare dhe u zhvendos së bashku me partnerin nga Shqipëria në Greqi në vitin 2021, por ky i fundit nuk e lejoi kurrë të mësonte greqisht, apo të kishte kontakte me njerëzit.

Sipas, protothema.gr, 28-vjeçari shqiptar e ka dhunuar bashkëshorten e tij që kur u bë e ditur gjinia e fëmijës së tyre, pasi ai nuk donte vajzë.

Kur lindi fëmija, nëna dhe foshnja jetuan për pesë muaj me grila të mbyllura dhe pa rrezet e diellit.

Dhuna ndaj saj ishte e përditshme dhe 28-vjeçari nuk e lejonte nënën të shkonte te mjeku për vaksinimin e fëmijës dhe as të thërriste mjekun në shtëpi.

Por makthi i saj ka marrë fund mbrëmjen e së enjtes kur banorët e lagjes u mobilizuan për ta shpëtuar pasi dëgjuan britmat e saj.

Fqinjët kanë shkuar tek banesa e çiftit duke goditur dyert, si edhe kanë njoftuar policinë. 28-vjeçari ka tentuar të dalë nga dera e pasme për të shpëtuar, por fqinjët e kapën dhe e ndaluan.

Kur policia hyri brenda banesës gjetën nënën e re e cila kishte përqafuar fëmijën e saj dhe ishte e mbuluar me gjak me shenja mavijosje në qafë, pasi bashkëshorti kishte tentuar ta mbyste.