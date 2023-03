“Nuk e kisha parë Luizin kaq të frikësuar”/ Si reagoi Antoneta nga rrengu i Kristit dhe këngëtarit

Mbrëmë u duk sikur disa prej banorëve e kishin kapur keq me Antoneta Koçin pasi debatuan me të. Pas debatit, Luiz Ejlli dhe Krist Aliaj nuk e lanë me kaq, pasi vendosën që t’i bënin edhe një rreng.

Këngëtari i thotë Kristit që të shkojë tek Antoneta dhe t’i thotë: “Ç’pate me Luizin, se realisht nuk e kam parë ndonjëherë kaq të frikësuar sa këtë herë”.

Kujtojmë se Antoneta dhe Luizi janë në nominim së bashku me Elvisin dhe Shpatin.

Kristi e vendos menjëherë në zbatim planin dhe shkon tek ish-konkurrentja e “Për’puthen”, e cila ishte te dhoma e gjumit.

Pjesë nga biseda:

Kristi: Po ti ç’pate aty jashtë? Ç’pate me Luizin?

Antoneta: Asgjë

Kristi: Nuk e kam parë asnjëherë kaq të frikësuar

Antoneta: Ça ka

Kristi: Se di. A bëre debat me Luizin

Antoneta: Nuk bëra

Kristi: Mua më tha se bërtite, me Shpatin, me Dean, ku di unë

Antontea: Jo, Shpati po fliste kot pa lidhje