"Nuk e harroj sa të kem frymën e fundit"/ Rrëfimi tronditës i një gruaje: Martesa me 13 vite diferencë që më shkatërroi jetën
Në studion e emisionit “Shije Shtëpie” ku u diskutua mbi sfidat dhe realitetet e marrëdhënieve me diferencë moshe, një telefonatë personale preku zemrat e të gjithëve. Një zonjë rrëfeu historinë e saj të dhimbshme, të cilën e kishte mbajtur fshehur për shumë vite. “Kur tregova për moshën e bashkëshortit tim, babai im më rrahu. Ishte një dhimbje që nuk do ta harroj asnjëherë,” tha ajo me lot në sy.
E martuar në moshën 17-vjeçare me një burrë 13 vite më të madh, ajo u rrit mes shtypjes dhe mungesës së lumturisë, duke u përpjekur të edukojë fëmijët e saj me dashurinë që ajo vetë nuk e pati.
Telefonuesja: Do të flas për veten time, sepse ma bënë zgjedhjen të tjerët në një moshë shumë të vogël. Kur i kam thënë për moshën e bashkëshortit tim, babai im më ka qëlluar dhe nuk e harroj sa të kem frymën e fundit.
Katerina Trungu: Sa vite?
Telefonuesja: 13 vite diferencë. Unë 17 vjeç. Unë jam një nënë dhe gjyshe sot me katër fëmijë, i edukova fëmijët e mi, sikur nga dhjetë herë të martohet vetëm të marrin personin me të cilin ndjehen të lumtur. Unë për veten time nuk e kam dashur kurrë diferencën. Unë nuk kam qenë e lumtur, madje kam qenë e shtypur!
Më ka trajtuar si një fëmijë dhe ashtu mbeta deri më sot. Madje fëmijët e mi i kam të arsimuar, madje po e them me keqardhje, tani e morën vesh se kush është babai i tyre. Unë gjithmonë buzëqeshja nuk e jepja veten që unë nuk jam e lumtur, por fëmija sot të kupton. Ama unë u dhashë dashuri që t’i duan gratë e tyre dhe vajzat t’i duan burrat se jeta ka uljet dhe ngritjet e veta. Asnjëherë femra të mos trajtohet nga pasuria, ekonomia, por vetëm nga dashuria./