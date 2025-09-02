LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

"Nuk e harroj sa të kem frymën e fundit"/ Rrëfimi tronditës i një gruaje: Martesa me 13 vite diferencë që më shkatërroi jetën

Lajmifundit / 2 Shtator 2025, 20:58
Aktualitet

"Nuk e harroj sa të kem frymën e fundit"/ Rrëfimi

Në studion e emisionit “Shije Shtëpie” ku u diskutua mbi sfidat dhe realitetet e marrëdhënieve me diferencë moshe, një telefonatë personale preku zemrat e të gjithëve. Një zonjë rrëfeu historinë e saj të dhimbshme, të cilën e kishte mbajtur fshehur për shumë vite. “Kur tregova për moshën e bashkëshortit tim, babai im më rrahu. Ishte një dhimbje që nuk do ta harroj asnjëherë,” tha ajo me lot në sy.

E martuar në moshën 17-vjeçare me një burrë 13 vite më të madh, ajo u rrit mes shtypjes dhe mungesës së lumturisë, duke u përpjekur të edukojë fëmijët e saj me dashurinë që ajo vetë nuk e pati.

Telefonuesja: Do të flas për veten time, sepse ma bënë zgjedhjen të tjerët në një moshë shumë të vogël. Kur i kam thënë për moshën e bashkëshortit tim, babai im më ka qëlluar dhe nuk e harroj sa të kem frymën e fundit.

Katerina Trungu: Sa vite?

Telefonuesja: 13 vite diferencë. Unë 17 vjeç. Unë jam një nënë dhe gjyshe sot me katër fëmijë, i edukova fëmijët e mi, sikur nga dhjetë herë të martohet vetëm të marrin personin me të cilin ndjehen të lumtur. Unë për veten time nuk e kam dashur kurrë diferencën. Unë nuk kam qenë e lumtur, madje kam qenë e shtypur!

Më ka trajtuar si një fëmijë dhe ashtu mbeta deri më sot. Madje fëmijët e mi i kam të arsimuar, madje po e them me keqardhje, tani e morën vesh se kush është babai i tyre. Unë gjithmonë buzëqeshja nuk e jepja veten që unë nuk jam e lumtur, por fëmija sot të kupton. Ama unë u dhashë dashuri që t’i duan gratë e tyre dhe vajzat t’i duan burrat se jeta ka uljet dhe ngritjet e veta. Asnjëherë femra të mos trajtohet nga pasuria, ekonomia, por vetëm nga dashuria./

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion