"Nuk e dallova kush qëlloi"/ Atentati ndaj Fatjon Dervishit, zbardhet dëshmia e shokut që ishte në makinë me të

Zbardhet dëshmia e shokut të Fatjon Dervishit, që mbeti i vrarë mbrëmë në Katund të Sukthit. Ai ka treguar para uniformave blu se po ktheheshin në shtëpi pasi kishin dalë nga një lokal në zonë kur u kapën në befasi dhe i qëlluan me breshëri automatiku pranë shinave të trenit.

Ai ka thënë se nuk kanë mundur që të shikojnë se kush ishin autorët por shton se as ai dhe as Fatjoni nuk kanë konflikte me njeri.

“Ishim në një lokal me disa miq të zonës. Teksa po ktheheshim në shtëpi, te shinat e trenit na qëlluan me breshëri automatiku. Fatjoni mori disa plagë, kurse unë për fat të mirë nuk u lëndova. Lajmërova njerëzit tanë dhe e çuam në spital po fatkeqësisht nuk arriti t’u mbijetonte plagëve pasi kishte humbur shumë gjak. Nuk arritëm të dallonim kush qëlloi pasi na kapën në befasi. Vetëm kur u gjendëm në breshëri automatiku. Unë nuk kam konflikte dhe nuk dijeninë time as Fatjoni nuk kishte.“, ka thënë shoku i tij.