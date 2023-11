“Nuk do t’i harroj kurrë lotët e tij”, familjarët flasin për vdekjen e Etlevës: Djali i madh është shkatërruar

“I lashë fëmijët jetimë në rrugë”, i tha Selami Bode kushëririt të gruas së tij, Robert Spata, pak minuta pasi mbyti me duar gruan e tij.

Spata, ishte i pari që mbërriti në shtëpinë e tyre pas ngjarjes së rëndë dhe tani për tani ai është i vetmi që po kujdeset për të miturit.

Duke folur për mediat italiane, ai ka rrëfyer dhimbjen e fëmijëve të mitur që ishin të pranishëm kur ndodhi ngjarja e rëndë dhe sa janë tronditur.

Më i madhi është i shkatërruar nga dhimbja, më kërkoi ta çoja në spital për t'i thënë lamtumirë nënës së tij para se të vdiste. Nuk do t'i harroj kurrë lotët në fytyrën e tij. Ai nuk tha asnjë fjalë. Unë dhe familja ime do të bëjmë gjithçka që mundemi që fëmijët të kenë një të ardhme sa më normale.

Të gjithë familjarët janë në shok dhe për këtë Spata thotë:

Ende nuk mund ta besojmë se çfarë ka ndodhur, nuk kemi dijeni për ndonjë debat mes të dyve. Ata kanë qenë gjithmonë bashkë, nuk mund ta imagjinonim një krim të tillë.

Vëllai i gruas, Erjon Kanolja, dje ka nisur të mbledhë fonde për të mbështetur fëmijët e saj dhe për të dërguar trupin e Etlevës në Shqipëri, ku jetojnë prindërit dhe katër vëllezërit e tjerë.

Etleva kohët e fundit i ishte nënshtruar një operacioni për apendecit, ajo ishte ende e dobësuar nga operacioni. Fqinjët e përshkruajnë si një vajzë të turpshme, të rezervuar, gjithmonë të sjellshme. Një fqinjë e tronditur thotë:

Ajo kujdesej për trëndafilat e saj në prag të dritares. Unë e komplimentoja se si ata kishin lulëzuar.

E gjithë lagjja Villapiana është në tronditje, një zonë qendrore dhe shumë e populluar e qytetit, ku prezenca e të shqiptarëve po rritet prej vitesh. Selami Bodi kishte qenë në Itali për 25 vjet, ai ishte integruar mirë në shoqëri, por radikalizmi ishte rrënjosur brenda tij.

Në lokalet, pranë shtëpisë, kujtojnë gruan, e cila ecte disa hapa pas fëmijëve dhe burrit, me mjekër të gjatë. Edhe në xhaminë Savona dhimbja është e dukshme.

Përfaqësues i xhamisë thotë:

Selami Bodi ishte ndër më këmbëngulësit. Ai gjithmonë merrte pjesë në lutje. Unë kurrë nuk e kam parë gruan e tij, ndonjëherë ai sillte djemtë e tij me vete. Ai ishte shumë i rezervuar, por shpesh ndalonte për të folur me të afërmit e tij. Ai punonte në sektorin e ndërtimit me të afërmit e tij: ata janë një familje shumë e madhe. Jemi të gjithë pa fjalë.