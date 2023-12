Nominimet për Golden Globe: Barbie dhe Oppenheimer kryesojnë pretendentët për 2024

Barbie dhe Oppenheimer kryesojnë nominimet në Golden Globe Awards, me nëntë dhe tetë nominime.

Killers of the Flower Moon dhe Poor Things janë gjithashtu ndër pretendentët, me nga shtatë nominime secili.

Emma Stone, Leonardo DiCaprio, Cillian Murphy dhe Da'Vine Joy Randolph janë ndër të nominuarit për aktrim.

Ceremonia do të mbahet në Los Angeles më 7 janar.

Të nominuarit kryesorë:

9 nominime - Barbie

8 - Oppenheimer

7- Vrasësit e Hënës së Luleve

7- Të varfërit

5 - Jetët e kaluara

4 - maj dhjetor

4 - Anatomia e një rënieje

4 - Maestro

Succession kryeson nominimet televizive me nëntë gjithsej, duke përfshirë serialin më të mirë dramatik televiziv.