Njohja e sigurimeve shoqërore/ Miratohet marrëveshja me Italinë

Këshilli i Ministrave ka miratuar këtë të mërkurë marrëveshjen e Shqipërisë dhe Italisë për njohjen e sigurimeve shoqërore.

Marrëveshja mes dy vendeve u nënshkrua më 6 shkurt të këtij viti nga Ministri për Evropën dhe Punët e Jashtme, Igli Hasani, dhe Ministri për Punët e Jashtme të Italisë, Antonio Tajani.

Marrëveshja sjell përfitime për shtetasit shqiptarë dhe italianë, duke lejuar bashkimin e periudhave kontributeve për pensione të qëndrueshme.

Sipas të dhënave të institucioneve shqiptare, aktualisht 300 mijë shqiptarë me qëndrim të rregullt në Itali kontribuojnë për sigurimet e tyre shoqërore. Përllogaritet, që me kalimin e viteve, numri i personave që do të përfitojnë nga kjo marrëveshje shkojë mbi 500 mijë.