Njihuni me familjen më të pasur në botë, "mbretëria" e parasë mes luksit të shfrenuar

Al Nahyan, të cilët udhëheqin emiratin e pasur me naftë të Lindjes së Mesme dhe zotërojnë klubin e futbollit Manchester City, kanë kaluar Waltons të Amerikës për t’u bërë familja më e pasur në botë. Është hera e parë në pesë vjet që ky rend ndryshon dhe trashëgimtarët e Walmart kanë kaluar në vendin e dytë.

Pasuria e familjes Al Nahyan, e cila zotëron 6% të rezervave botërore të naftës, vlerësohet në 305 miliardë dollarë – më shumë se themeluesi i Amazon.com Inc. Jeff Bezos dhe legjenda e investimeve Warren Buffett së bashku. Presidenti i Emirateve të Bashkuara Arabe, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan.

Familja, e udhëhequr nga Presidenti i Emirateve të Bashkuara Arabe (EBA), Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, ka investuar në mënyrë strategjike në biznese duke filluar nga linja e të brendshmeve të Rihanna-s Savage X Fenty deri te SpaceX e Elon Musk, duke kontribuar ndjeshëm në pasurinë e tyre të paprecedentë.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Këshilltari i Sigurisë Kombëtare të Emirateve të Bashkuara Arabe, Tahnoun bin Zayed Al Nahyan, i quajtur zakonisht Sheikh Tahnoun, është njeriu që mbikëqyr asetet dhe luan një rol kritik në pasurinë e familjes. Ai drejton International Holding Co., një grup që punëson dhjetëra mijëra njerëz dhe ka një vlerë tregu prej rreth 235 miliardë dollarë, duke e bërë atë një nga kompanitë më të mëdha në Lindjen e Mesme. International Holding Co. zotëron qindra biznese në sektorë të ndryshëm duke përfshirë bujqësinë, energjinë, argëtimin dhe transportin detar.

Pallate, jahte luksoze, avionë dhe makina unike

Superjahti i tyre është aq i madh sa luajnë golf në të, pallati i tyre është tre herë më i madh se Pentagoni dhe flota e tyre e avionëve privatë mund të rivalizojë një linjë ajrore.

Familja Al Nahyan jeton në Qaṣr Al-Waṭan, një pallat presidencial prej 490 milionë dollarësh, i cili është gjithashtu i hapur për publikun, duke e bërë atë një nga atraksionet turistike më të njohura në Lindjen e Mesme. Pallati prej 380,000 metrash katrorë ka një fasadë prej graniti të bardhë dhe gur gëlqeror. Brenda ajo ka një kupolë të lartë 37 metra të gjerë dhe një llambadar të bërë nga 350,000 copë kristali.

Ndërtimi i pallatit përfundoi në vitin 2017 dhe u hap për publikun në vitin 2019. Krahu lindor i tij përmban “Shtëpinë e Dijes”, ku strehohen objekte me rëndësi kulturore, fetare dhe politike, ndërsa krahu perëndimor përdoret për takime zyrtare.

Flota e megajahteve të familjes është një nga më të mëdhatë në botë, duke përfshirë superjahtet Azzam dhe Blue, me vlerë 600 milionë dollarë secili dhe ndër 10 jahtet më të mëdhenj në botë. Për të llogaritur madhështinë, mjafton të kihet parasysh se superjahti Blue kërkon 640 mijë dollarë vetëm për furnizim me karburant, ndërsa Azzam është jahti më i gjatë në botë.

Flota presidenciale e familjes mbretërore përbëhet nga tetë avionë, duke përfshirë një Airbus A320-200 dhe tre Boeing 787-9. Vetëm koleksioni personal i Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan krenohet me një Boeing 747 me vlerë 478 milionë dollarë dhe një Boeing 787 me vlerë 176 milionë dollarë me hapësirë ​​të mjaftueshme për të gjithë familjen mbretërore. Detajet e avionëve privatë nuk janë bërë kurrë publike, por avionë të tillë shpesh kanë kabina të shumta, dhoma takimesh, dhoma argëtimi, banja luksoze dhe spa.