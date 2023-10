Njëra kandidate për deputete e LSI-së, kush janë avokatët e shtetit që do mbrojnë Berishën në GJKKO

Rabie Cenalia dhe Jalldiz Kastrati, do të jenë dy avokatet e shtetit për procesin Berisha. Sot, në seancën e radhës gjyqësore në GJKKO, e cila është shtyrë për në orën 15:00, ish-kryeministri Sali Berisha do të përfaqësohet nga dy zonja.

Njëra prej tyre, Kastrati, rezulton të ketë qenë dikur kandidate për deputete e LSI, sot Partia e Lirisë, me kryetar Ilir Metën. Ndaj Berishës ka nisur një hetim për akuzën e korrupsionit pasiv për çështjen e privatizimit të kompleksit Partizani.

Ndërkohë, dje Gjykata e Posaçme pasi i caktoi një avokat nga shteti Berishës, zotin Artan Simoni, pak orë më vonë e zëvendësoi këtë të fundit me një tjetër. Shkak i vendimit është bërë një postim i bërë më herët nga Simoni në rrjetet sociale.

GJKKO, vendosi sot dy emrat e sipërcituar. “Me kërkese te Prokurorisë, me qellim garantimin e mbrojtjes efektive, Gjykata zëvendësoi avokatin Artan Simoni me avokat tjetër nga lista e avokatëve kryesisht dhe i la kohë të njihet me aktet. Seanca do të zhvillohet në datën 26.10.2023 ora 10am.”, thuhej në njoftimin e djeshëm të GJKKO-së.