Një vit nga vrasja e Pjerin Xhuvanit, ja çfarë paralajmëron Artan Hoxha

Pjerin Xhuvani ishte “Dëshmori” i parë i zgjedhjeve parlamentare të 25 prillit 2021, i cili u vra në mes të ditës, në mes të qytetit të Elbasanit, vetëm 3 ditë para zgjedhjeve parlamentare.

Nga dita e parë e ndodhjes së ngjarjes e deri më sot, në burg ndodhet vetëm ish-efektivi i repartit RENEA, Arbër Paplekaj, akuza ndaj të cilit është provuar se ka qëlluar për vdekje në dretim të Pjerin Xhuvanit dhe dhëndrit të tij, Eltjon Bodinaku, ndërsa grupi i hetimit ende nuk ka dalë në konkluzjonin përfundimtar, se kush ishin personat e tjerë që kanë qëlluar me armë zjarri.

Gazetari Artan Hoxha, i ka dedikuar një status të gjatë kësaj ngjarjeje, ku bën një analizë se cfarë ka ndodhur sot pas një viti.

Rama gëzon mandatin e tretë qeverisës për meritën e Xhuvanit, Meta po e mbyll qetësisht mandatin e tij presidencial, dhe opozita vazhdon të mbetet opozitë, ndërsa ish drejtuesit e SMV, i kanë harruar ata “djemtë” që i nxorën në aksion dhe i lanë qelive të burgjeve apo rrugëve, thekson Hoxha në reagimin e tij, duke iu referuar ish efektivit të RENEA.

“U mbush plot nje vit dhe duket sikur ka ndodhur para nje shekulli.

“Deshmori” i pare i zgjedhjeve parlamentare të 25 prillit 2021, ishte mjeku psikiater Pjerin Xhuvani.

U vra ne mes te dites, ne mes te qytetit te Elbasanit, me 21 prill 2021, vetem 3 dite para zgjedhjeve parlamentare.

Nje vit me pas, per ironi te fatit,

Edi Rama po gezon mandatin e trete qeverises edhe per meriten e Xhuvanit, sepse ra “deshmore” ne kohen dhe ne vendin e duhur, madje nga vrasesit “e duhur” te opozites.

Presidenti Meta po e mbyll qetesisht mandatin e tij presidencial, duke e harruar “Pipin”(Pjerin Xhuvanin) edhe si ish-drejtor apo ish-drejtues te LSI-se, por edhe si “deshmore” te zgjedhjeve te vjedhura nga pushteti.

Opozita, vazhdon te mbetet ne opozite edhe me e shpartalluar se me pare nga perçarjet. Ish-drejtuesit politik te SMV(Skuadrat e Mbrojtjes se Votes) tashme te veshur me mandatin e deputetit, i kane harruar ata “djemte” qe i nxoren ne aksion dhe i lane qelive te burgjeve apo rrugeve.

Ndersa i vetmi qe po vuan pasojat ne qelite e burgut, eshte Arber Papleka. Baba i kater femijeve, nje nga ish-efektivet e Forcave Speciale RENEA, qe kishte sherbyer 6 muaj në Kabul si instruktor trajnimi i policise Afgane, tashme i akuzuar si autori i vrasjes.

Nuk thote kote populli, “kush ha kumbulla dhe kujt i mpihen dhembet”…

Ky eshte shembulli konkret, qe deshmon se nese i sherben kesaj klase politike sot, ne pushtet apo ne opozite, pergatitu te vuash pasojat ne kurriz….

Nje vit pas asaj ngjarje tragjike, familja e Xhuvanit apo femijet e Paplekes, jane viktimat reale te luftes per pushtet te kesaj klase politike qe nuk kursen as jeten dhe as gjakun e shqiptareve….”