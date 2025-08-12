Një viktimë dhe disa banorë të bllokuar, katër fshatra digjen në Gramsh
Katër fshatra në Gramsh, Kullollas, Bletëz, Menkollar dhe Shimër, janë përfshirë nga flakët dhe tymi i dendur, duke shkaktuar dëme të mëdha dhe panik mes banorëve.
Në Kullollas humbi jetën një 80-vjeçar, i cili dyshohet se ndezi zjarr në kopshtin e banesës së tij, por zjarri i doli jashtë kontrollit dhe ai u asfiksua nga tymi. Flakët u përhapën shpejt në zonë, duke djegur edhe teqen e Shemberdhenjes.
Ndërkaq, fatin e një personi që mbeti i bllokuar brenda nuk e dihet ende, ndërsa në fshatin Bulçar një grua është bllokuar në fermë me dy fëmijët dhe kërkon ndihmë urgjente.
Ndërhyrja e ambulancave dhe forcave zjarrfikëse është shumë e vështirë për shkak të terrenit të vështirë dhe flakëve të mëdha që rrezikojnë jetën e tyre. Ministria e Mbrojtjes dhe autoritetet lokale kanë bërë thirrje urgjente për evakuimin e banorëve nga zonat e prekura.