Një tjetër çështje penale nga dosja “Gërdeci”, SPAK: Përveç Mediut ‘në sitë’ dhe ish-funksionarë të tjerë të lartë

Teksa dosja për ish-ministrin e Mbrojtjes Fatmir Mediu ka kaluar në Gjykatën e Posaçme, SPAK në njoftimin zyrtar sot ka deklaruar se ka ndarë një çështje penale ku po heton për veprën penale të korrupsionit.

Gazetarja Klodiana Lala raportoi se ende nuk ka saktësuar SPAK nëse Mediu është person nën hetim për këtë vepër penale, por pranon zyrtarisht faktin se është duke kryer hetime sa i përket veprës penale të korrupsionit.

Sipas Prokurorisë së Posaçme gjatë hetimit të këtij procedimi penal janë kryer hetime të mëtejshme në lidhje me procedurën e shitjes së municioneve luftarake nga Ministria e Mbrotjes dhe ndërmarrja Meiko, e cila në atë kohë drejtohej nga Ylli Pinari, i cili është dënuar dhe e ka përfunduar dënimin e drejtësisë shqiptare ndaj shoqërive të huaja Edvin ltd me seli në Qipro dhe AEY me seli në Florida, SHBA.

Në lidhje me këtë episod, hetimet paraprake sipas SPAK nuk kanë përfunduar dhe është vendosur ndarja e çështjes me numër 271 9/1 e vitit 2023 dhe po vijojnë hetimet për veprat penale të korrupsionit pasiv të funksionarëve shtetërorë apo i të zgjedhurve vendorë dhe veprën penale të pastrimit të parave.

Kjo nuk do të thotë që po hetohet vetëm mbi rolin e z. Mediu, por po hetohet mbi të gjithë ish-funksionarët e lartë të cilët janë marrë direkt dhe indirekt me këtë çështje dhe për të parë nëse ka pasur akte të korrupsionit dhe nëse gjatë kësaj veprimtarie mund të jetë bërë dhe pastrim parash.

Në lidhje me këtë çështjes, pak ditë më parë u thirr dhe u mor në pyetje edhe Shkëlzen Berisha, djali i ish-kryeministrit Sali Berisha pasi në dosjen hetimore ndodhet një shkresë, me mbishkrimin ‘për Shkëlzen Berishën’.

Një shkresë e cila sipas akteve të kohës të vitit 2008-2009 kishte dalë nga Ministria e Drejtësisë në drejtim të Ministrisë së Mbrojtjes pavarësisht si ish-ministri i Drejtësisë Aldo Bumçi, ashtu dhe Shkëlzen Berisha kanë deklaruar se ajo shkresë është e falsifikuar dhe nuk qëndron, nga ana tjetër SPAK është duke hetuar dhe rreth këtij momenti për të parë nëse ka ndonjë lidhje të mundshme të Shkëlzen Berishën në lidhje me aktivitetin e demontimit të armëve në punishten e Gërdecit.

Hetimi po shtrihet mbi të gjithë ish-zyrtarët e kohës të cilët janë kryesisht zyrtarë në Ministrinë e Mbrojtjes, në Ministrinë e Drejtësisë apo ministri të tjera të linjës për veprën penale të korrupsionit dhe pastrimit të parave.